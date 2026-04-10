Bakan Şimşek: Enerji şoku cari açığı artırabilir, ancak yönetilebilir

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD-İran hattında yaşanan çatışmanın ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kırılgan güvenlik ortamının enerji piyasaları üzerinde güçlü bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Şimşek, ateşkesin korunmasının kritik önem taşıdığını belirtirken, mevcut durumda küresel büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğini, finansal koşulların ise daha sıkı hale geldiğini ifade etti. Bakan, savaşın yarattığı ekonomik ve jeopolitik tahribatın kısa sürede ortadan kalkmayacağını vurgulayarak, “Ateşkes devam etse dahi etkileri hissedilecek” mesajı verdi.

“Türkiye dayanıklı, cari açık artabilir ama yönetilebilir”

Şimşek, Türkiye ekonomisinin geçen yıl benzer şoklara karşı dayanıklılığını ortaya koyduğunu savunarak, mevcut programın “rüştünü ispat ettiğini” söyledi.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin cari denge ve turizm gelirleri üzerinde baskı yaratabileceğini kabul eden Şimşek, buna rağmen dış finansman ihtiyacının geçmiş dönemlere kıyasla daha düşük seviyede olduğunu belirtti. Cari açığın bir miktar artabileceğini ancak bunun yönetilebilir bir kırılganlık olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye’nin düşük toplam borçluluk seviyesi sayesinde bu dönemi “en az zararla” atlatabileceğini kaydetti.

“Rezervlerde yeterli seviyedeyiz”

Bakan Şimşek, çatışma öncesinde rezervlerin güçlü olduğunu, savaşla birlikte risk iştahında geçici bozulma, sınırlı sermaye çıkışı ve vatandaşlardan kısmi döviz talebi görüldüğünü söyledi.

Ateşkesle birlikte yeniden sermaye girişinin başladığını belirten Şimşek, rezervlerin yeterli seviyede olduğunu vurguladı.

Reform vurgusu: “Programın raydan çıkmasına izin vermeyeceğiz”

Şimşek, ekonomi yönetiminin piyasanın sağlıklı işlemesi için gerekli tüm adımları atacağını belirterek, yaşanan jeopolitik sarsıntıya rağmen mevcut ekonomik programın rotasının korunacağını söyledi.