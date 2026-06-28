ABD'de emeklilik sistemi alarm verdi: Maaşlar yüzde 25 azalabilir

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ABD'de yayımlanan 2026 Sosyal Güvenlik Mütevelli Heyeti Raporu, emeklilik sisteminin uzun vadeli finansman sorununu yeniden gündeme taşıdı. Rapora göre sistemin 2100 yılında karşılaşacağı yükümlülük açığının bugünkü değeri 29,3 trilyon dolara ulaştı.

Yüzde 25 kesintiyle 75 yıllık mali denge

Önümüzdeki 75 yıl boyunca yapılması planlanan ödemeler ile sisteme girmesi beklenen gelirler arasındaki fark giderek artarken, raporda gelecekteki emekli maaşlarından yüzde 25,2 oranında kesinti yapılmasının sistemi tek başına 75 yıllık bir mali dengeye kavuşturabileceği hesaplandı.

Ancak bunun uygulanmasının planlanan bir karar değil, olası çözüm senaryolarından sadece biri olduğu belirtiliyor. Raporda aynı hedefe ulaşmak için bordro vergisinin yüzde 12,4'ten yüzde 16,65'e yükseltilmesi veya yeni emekliler için daha yüksek oranlı kesintiler uygulanması gibi alternatif seçenekler de yer alıyor. Gerçek hayatta uygulanacak çözümün ise büyük olasılıkla bu seçeneklerin birleşiminden oluşacağı değerlendiriliyor.

Mütevelli Heyeti ayrıca Kongre'nin çözümü ertelemesi halinde maliyetin daha da artacağı uyarısında bulundu. Buna göre emeklilik fonlarının tükenmesinin beklendiği 2034 yılına kadar herhangi bir düzenleme yapılmaması durumunda eşdeğer kesinti oranı yüzde 28,5'e yükselecek.

Emeklinin aylık kaybı 570 dolar

Örneğin aylık 2 bin dolar Sosyal Güvenlik ödemesi alan bir emekli için yüzde 25,2'lik bir kesinti yaklaşık 504 dolarlık gelir kaybı anlamına gelirken 2034 sonrasında aylık kayıp yaklaşık 570 dolara çıkıyor.

Öte yandan raporda mevcut yaşam maliyeti düzenlemelerinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. 2026 yılı yaşam maliyeti artışı oranı da yüzde 2,8 olarak belirlenmiş durumda.

Finans uzmanlarına göre en sağlıklı yaklaşım, farklı senaryoları dikkate alarak kişisel tasarrufları güçlendirmek, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve uzun vadeli harcama planlarını gözden geçirmek olarak öne çıkıyor.