ABD'den İran'a yeni saldırı: Arka arkaya patlama sesleri duyuldu

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İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Saldırı talimatını Trump verdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından İran'daki çeşitli askeri hedeflere ilave hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı. CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıların ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin, İran'ın M/V Ever Lovely isimli ticari gemiye yönelik saldırısına karşılık dün düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran yönetimine ateşkese uyma fırsatı verildiği ifade edildi.

Ancak İran güçlerinin bugün ABD Doğu Saati ile 04.30'da, Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden Panama bayraklı M/T Kiku isimli petrol tankerine tek yönlü insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, tankerin 2 milyondan fazla varil ham petrol taşıdığı kaydedildi.

İran devlet televizyonu: İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlendi

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi.

Diğer yandan, birkaç dakika önce saldırıya uğrayan Sirik kentinde 2 yeni patlama sesinin duyulduğu ve seslerin kaynağının henüz belirlenemediği aktarıldı.