Toplu taşımayı özendirmek için 75 gün boyunca ücretsiz olacak

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İtalya'nın Lazio Bölgesi, 16-25 yaş arasındaki gençlere yönelik yeni bir ulaşım kampanyasını hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında bölge sakinleri, yaz döneminde bölgesel otobüs ve tren hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Program, özellikle gençlerin yaşadıkları bölgeyi toplu taşıma kullanarak keşfetmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

1 Temmuz'da başlayacak

Ücretsiz ulaşım kampanyası, 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Lazio'da ikamet eden ve Bella X Noi mobil uygulamasına kayıt yaptıran 16-25 yaş arasındaki gençler, kayıt işlemini tamamladıktan sonra 30 gün boyunca ücretsiz ulaşım hakkı elde edecek.

Bölgesel fonla destekleniyor

"Lazio in Tour Gratis" adı verilen proje, Lazio Bölgesi tarafından ayrılan 500 bin Euro'luk bütçeyle finanse ediliyor.

Yetkililer, uygulamanın hem gençlerin bölgeyi daha yakından tanımalarını hem de toplu taşıma kullanımını artırmasını hedeflediğini belirtiyor.

Hangi hatlar ücretsiz olacak?

Kampanya kapsamında Cotral'ın bölgesel otobüsleri ile Trenitalia'nın bölgesel trenleri ücretsiz kullanılabilecek. Ayrıca Roma-Lido ve Roma-Civita Castellana-Viterbo demiryolu hatları da uygulamaya dahil edildi.

Bazı ulaşım hatları kapsam dışında

Bununla birlikte tüm toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olmayacak. Roma Termini ile Fiumicino Havalimanı arasında çalışan Leonardo Express, Trenitalia'nın Civitavecchia Express seferleri ve Roma metro ağı kampanya kapsamına alınmadı.

Lazio Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Meclis Üyesi Fabrizio Ghera, uygulamanın hem bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını hem de gençleri toplu taşımaya yönlendireceğini söyledi.