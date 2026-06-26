Piyasa katılımcıların faiz beklentileri Fed yetkililerinden ayrışıyor

Ekonomistler ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 2026 yılının kalan döneminde sabit tutacağını öngörüyor. Reuters tarafından düzenlenen anket finansal piyasalardaki iki faiz artışı beklentisine meydan okuyor. Çok sayıda ekonomist bankanın mevcut para politikası duruşunu koruyacağını tahmin ediyor.

Katılımcılar güçlü büyüme ve istihdam piyasasındaki iyileşme ile birlikte enflasyonun yüzde 4 seviyesinin üzerinde seyrettiğini belirtiyor. Bu oran son üç yılın en yüksek seviyesini temsil ederken bankanın yüzde 2 olan resmi hedefinin iki katına denk geliyor. Petrol fiyatları ise ABD ile İsrail'in İran ile girdiği savaştan önceki şubat ayı seviyelerine yakın işlem görüyor.

Ekonomistler Fed faiz patikasında sabit duruş bekliyor

Banka bu ayki toplantısında faizleri beklentiler dahilinde yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Warsh düzenlediği ilk basın toplantısında enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme önceliğini vurguladı. Warsh istihdam piyasasına neredeyse hiç değinmeyerek piyasa aktörlerini şaşırttı.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin önümüzdeki aylarda faizleri mevcut seviyede tutmayı tercih edeceğini öngörüyor. Vanguard Kıdemli ABD Ekonomisti Josh Hirt faiz artırmak yerine mevcut seviyeyi korumanın en doğru yaklaşım olduğunu ifade ediyor. Hirt komitenin tam ortadan ikiye bölündüğünü ve birkaç üyenin enerji fiyatlarındaki agresif hareketlerden etkilenebileceğini belirtiyor.

Bankanın geçen hafta açıkladığı üç aylık projeksiyonlar politika yapıcıların duruşunu ortaya koyuyor. Warsh oylamada çekimser kalırken 19 politika yapıcının 9'u 2026 sonuna kadar en az bir faiz artışı öngörüyor. Ekonomist Hirt verilerin bu yönde gelmeye devam etmesi durumunda faiz artırmama kararını gerekçelendirmenin zorlaşacağını vurguluyor. Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 75'inden fazlası federal fon oranının 2026 sonuna kadar sabit kalacağını tahmin ediyor. Bu oran haziran toplantısı öncesinde yüzde 70 seviyesinde bulunuyordu. Geçen ay ise katılımcıların yarısından daha azı sabit faiz bekliyordu.

Enflasyon baskısı kasım seçimleri öncesinde siyasi risk yaratıyor



Anket medyanları faizlerin 2027 sonuna kadar değişmeyeceğini gösteriyor. Piyasa aktörleri birkaç hafta öncesine kadar bir faiz indirimi bekliyordu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı faiz tahminlerini bu ay içinde ikinci kez yukarı yönlü revize etti. Enflasyondaki son yükseliş eğilimi Trump tarafından uygulamaya konulan kapsamlı ithalat tarifelerinin yarattığı fiyat baskısının üzerine geliyor. Yüksek yaşam maliyeti kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti için siyasi bir risk oluşturuyor.

Trump 2024 seçim zaferini kısmen enflasyonu düşürme vaatleriyle elde etti. Trump Warsh'un selefi Jerome Powell'ı faizleri indirmediği gerekçesiyle defalarca eleştirdi. Mizuho Securities USA Kıdemli ABD Ekonomisti Alex Pelle halkın yüksek faizleri sevmediğini ancak enflasyondan daha çok nefret ettiğini belirtiyor. Pelle politikacıların her zaman bankanın kararları hakkında görüş bildireceğini ancak finansal kararların siyasi kaygılardan büyük olduğunu ekliyor.

Banka içinde faiz artışı beklentileri güç kazanıyor

Beş birincil bayi dahil olmak üzere 15 tahminci bu yıl en az bir faiz artışı beklerken 9 kişi faiz indirimi öngörüyor. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin sayısı 2023 yılından bu yana ilk kez indirim bekleyenleri geride bırakıyor. Bank of America ABD Ekonomisti Stephen Juneau haziran toplantısı öncesinde sadece üç üyenin faiz artışı yazmasını beklediklerini ifade ediyor. Bu yıl üç faiz artışı bekleyen Juneau bankanın tepki fonksiyonunun değiştiğini vurguluyor.

Bank of America anketteki en agresif tahmini sunarken Citibank bu yıl hala iki faiz indirimi öngörüyor. Gelecek dönem para politikası Warsh yönetimindeki iletişim stratejisine bağlı görünüyor. Yeni başkan haziran toplantısında sözlü yönlendirmeden uzaklaşacağının sinyalini verdi. Alan Greenspan dönemini hatırlatan sadeleştirilmiş bir politika metni yayımlayan Warsh banka operasyonlarına yönelik geniş bir inceleme başlattı. Bazı ekonomistler bu köklü değişikliklere şüpheyle yaklaşıyor. Juneau bankanın mesajını iletmek için hala sözlü yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ve şeffaflığın korunması gerektiğini savunuyor.