Google, Microsoft ve Amazon aynı kaynağın peşinde: Yapay zekanın yeni altını

3 trilyon dolarlık yapay zeka ekonomisinin en değerli varlığı artık yeni nesil çipler veya gelişmiş algoritmalar değil, yüzlerce megavatlık veri merkezlerini çalıştırabilecek elektrik altyapısı ve yüksek voltajlı şebeke bağlantıları.

Yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması küçük şehirlerin tüketimine eşdeğer miktarda elektrik gerektirirken Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri artık sadece işlem gücü için değil, enerjiye erişim için de rekabet ediyor.

Sorun teknolojik değil, fiziksel

Ancak yeni bir veri merkezi kurmak için trafo, iletim hatları ve yüksek gerilim bağlantılarının devreye alınması en az 4-5 yıl sürüyor. Yerel izin süreçleri, siyasi engeller ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle de milyarlarca dolarlık projeler bile beklemeye alınıyor.

Bitcoin madencileri için büyük fırsat

Bu noktada ise hazır enerji kapasitesi ve şebeke bağlantısı ile Bitcoin madencileri büyük fırsat sunuyor. Yıllardır düşük maliyetli enerjiye erişim ve altyapı yatırımları için çalışan bazı madencilik şirketleri "hazır güç kapasitesi" ile yapay zeka şirketlerine göz kırpıyor.

Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ise Bitcoin madenciliği ve yüksek performanslı bilgi işlem sektörlerine odaklanan, yeni nesil bir veri merkezi şirketi Bitzero.

2,6 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması

Şirket, Singapur merkezli OneQode ile Norveç'teki veri merkezi kampüsü için 15 yıllık, 2,6 milyar dolar değerinde yapay zeka anlaşması imzaladı.

Anlaşma, 110 MW'lık kapasitenin yapay zeka işlem yükleri için kullanılmasını öngörürken Bitzero, yapay zeka çağında en değerli varlığın artık işlemci değil enerji altyapısı olduğunu gösteriyor. Çünkü geleceğin dijital ekonomisinde rekabet avantajı sadece daha güçlü çip üretmekten değil, o çipleri çalıştıracak elektriğe sahip olmaktan geçiyor.