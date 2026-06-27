Dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere Trump tehdidi

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Trump, Amerikan şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Washington yönetimi, söz konusu adımı atan ülkelerle mevcut tüm ticari anlaşmaları askıya alacak. Avrupa ülkeleri, teknoloji devlerini hedef alan vergi düzenlemelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, vergi uygulayan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri pazarına gönderdiği tüm ürünlere anında yüzde 100 gümrük vergisi yansıtacağını belirtti. Gümrük tarifesi, ülkelerle imzalanan ticari anlaşmaların önüne geçecek.

Hindistan ve Kanada dijital hizmet vergisi uygulamasından vazgeçti

Yeni Delhi yönetimi, 2024 ve 2025 yıllarında bazı dijital hizmet vergisi kesintilerini sonlandırdı. Beyaz Saray yetkilileri, Hindistan'ın devam eden ticari müzakereler kapsamında uyguladığı vergi yükümlülüklerini tamamen kaldıracağını öngörüyor.

Kanada hükümeti, Trump yönetiminin baskısı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü ticari görüşmeleri kurtarmak amacıyla geçen yıl vergi planını iptal etti. Teknoloji şirketlerine yönelik özel vergileri savunanlar, işletmeleri faaliyet gösterdikleri ülkelerde vergi ödemeye zorlamayı amaçlıyor. Düzenlemeler aynı zamanda şirketlerin vergi optimizasyon stratejilerini engellemeyi hedefliyor.

Fransa ile şarap gerilimi tırmanıyor

Cumhuriyetçi lider, yabancı ülkelerin Amerikan teknoloji devlerini vergilendirme çabalarına sürekli olarak karşı çıkıyor. Trump, geçtiğimiz Ağustos ayında dijital düzenlemelerin Amerikan teknoloji sektörüne zarar vermek amacıyla tasarlandığını ifade etti. Washington yönetimi, bu ayın başlarında Paris hükümetini teknoloji firmalarına uyguladığı dijital hizmet vergisi nedeniyle uyardı.

Trump, Fransa'nın geri adım atmaması halinde Fransız şarabı ve şampanyasına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi. Fransa, 2019 yılında Facebook, Amazon, Apple ve Google'ın ana şirketi Alphabet gibi teknoloji devlerinin ülke içindeki gelirlerine yüzde 3 oranında vergi getirdi.