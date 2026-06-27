Çin fabrikalara ve ihracata yüklenerek büyüme arıyor

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından cumartesi günü açıklanan resmi veriler, mayıs ayı Çin sanayi karları verilerinin yıllık bazda yüzde 21,1 oranında genişlediğini ortaya koydu. Nisan ayında kaydedilen yüzde 24,7'lik büyüme performansının ardından gelen bu ivme kaybı, iç talebi canlandırmakta zorlanan ve büyüme için tamamen fabrika üretimi ile denizaşırı sevkiyatlara dayanan ekonomideki derin bölünmeyi netleştiriyor.

Yılın ilk beş ayını kapsayan ocak-mayıs döneminde Çin sanayi karları, geçen yılın eş dönemine kıyasla yüzde 18,8 yükseldi. Fabrikaların ilk dört aylık periyotta kaydettiği yüzde 18,2'lik kazanç artışı, mayıs ayı sonuçlarıyla birlikte yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Ana faaliyetlerinden yıllık en az 20 milyon yuan (2,95 milyon dolar) gelir elde eden işletmeleri kapsayan Çin sanayi karları verileri, sektörler arasında ise zıt dinamiklere işaret ediyor.

Çin sanayi karları sektörel bazda keskin şekilde ayrıştı

Küresel ölçekte yaşanan yapay zeka yatırımları dalgası, bilgisayar, iletişim ve diğer elektronik ekipman üreticilerinin ocak-mayıs dönemindeki kazançlarını yüzde 103,9 seviyesine ulaştırdı. Diğer taraftan, küresel pazarlara yönelik güçlü ihracat gerçekleştiren otomotiv üreticilerinin toplam karları ise aynı dönemde yüzde 19,8 oranında geriledi. Çin sanayi karları içindeki bu ayrışma, yerel ve küresel talep dengesizliğini doğruluyor.

Ülkedeki makroekonomik büyüme, gayrimenkul sektöründe uzun süredir devam eden daralma ve iç ekonomik aktiviteyi baskılayan derin yapısal dengesizlikler sebebiyle kırılgan yapısını koruyor. Yurt içindeki sert fiyat rekabetinden kaçınmak isteyen Çinli üreticiler, uzayan İran çatışmasının getirdiği küresel jeopolitik riskler ve yeni belirsizliklerle de karşı karşıya kalıyor.

Küresel jeopolitik riskler ve yapısal dengesizlikler büyümeyi baskılıyor

Finansal analistler, aşırı kapasite arzı ve yıkıcı rekabet koşullarıyla boğuşan sektörlerde şirket birleşmelerinin hız kazanacağını öngörüyor. Uzmanlar, politika yapıcıların kurumsal karlılık oranlarını istikrarlı bir hatta tutmak amacıyla mikro düzeydeki hedefli teşvik adımlarını ve finansal destekleri yakın dönemde artıracağını tahmin ediyor. Çin sanayi karları, Asya'nın en büyük ekonomisinin sanayi gücünü yansıtmaya devam ediyor.