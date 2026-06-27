İran laboratuvarda canlı hücrelerle bilgisayar işlemcisi ürettiğini duyurdu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tahran yönetimi, organoid zekası adı verilen ve küresel ölçekte büyük bir rekabete sahne olan yeni teknoloji alanında önemli bir adım attığını ilan etti. Ülkedeki üst düzey bilimsel yetkililer, insan sinir hücrelerini kullanarak laboratuvar ortamında öğrenme yeteneğine sahip bir yapay beyin prototipi geliştirmeyi başardı. Teknolojik altyapı, canlı hücrelerin bilgisayar donanımlarında ana işlemci olarak kullanılmasının önünü tamamen açıyor.

Bilişsel bilimler ve teknolojiler geliştirme görev gücü sekreteri Ataullah Pur-Abbasi, ülkenin resmi haber ajansı Mehr'e yaptığı açıklamalarda stratejik detayları paylaştı. Pur-Abbasi, uzmanların vücut dışındaki sinir hücrelerini laboratuvarda büyüterek hücreler arası bağ kurmalarını sağladığını belirtti. Canlı hücreler, geliştirilen yapay beyin mimarisi içinde karmaşık ağlar örerek insandaki öğrenme süreçlerini birebir taklit edebiliyor.

Yapay beyin üretiminde küresel yarış

Yerel bir teknoloji şirketi, edinilen teknik birikim sayesinde deneysel bir yapay beyin modeli üretmeyi başardı. Sektör analizleri, biyolojik bilgisayar mimarisinin geleneksel silikon tabanlı çiplere kıyasla iki devasa avantaj sunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Canlı hücrelere dayanan yapay beyin işlemcileri, veri işleme hızını olağanüstü derecede yükseltirken enerji tüketimini ise bir milyon kata kadar aşağı çekiyor.

Ortadoğu'daki teknoloji çevreleri, geliştirilen biyolojik sistemin ticari olarak pazara sunulması için hala uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyor. Pur-Abbasi, mevcut engellere rağmen üretim süreçlerinin tamamını kapsayan teknik bilgi birikimini tamamen yerli imkanlarla elde ettiklerini savunuyor. İranlı araştırmacılar, biyolojik yapay beyin çalışmalarıyla birlikte dünyadaki öncü ülkelerle tamamen aynı hızda ilerlediklerini iddia ediyor.

Canlı hücrelerin hesaplama gücü

Biyolojik işlemci olarak da adlandırılan teknoloji, insan beyninin paralel veri işleme yeteneğini küresel bilgisayar ağlarına taşımayı amaçlıyor. Sistem, milyarlarca karmaşık veriyi aynı onda işlerken neredeyse hiç enerji harcamayan canlı nöronların gücünden faydalanıyor. Küresel yarı iletken üreticileri, silikon teknolojisinin fiziksel sınırlarına yaklaştıkça bu tür alternatif moleküler araştırmalara ve yapay beyin projelerine daha fazla fon aktarıyor.