ABD’de PCE enflasyonu son üç yılın zirvesinde! Kritik yüzde 4 barajı aşıldı

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ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs 2026 döneminde Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 4,1 artarak Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Faiz artışı ihtimali güçlendi

Fed'in para politikası açısından kritik öneme sahip olan verinin yüzde 4 eşiğini aşması, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Fed'in en çok önem verdiği enflasyon göstergesi olan PCE endeksinin yeniden hız kazanması, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken faiz artışı ihtimali güçlendi.

Enflasyon, artan petrol fiyatları ve güçlü tüketici harcamaları ile yükselişini sürdürürken New York Fed Başkanı John Williams, 26 Haziran'da enflasyonun halen ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi. Williams'ın açıklamaları, yeni bir faiz artışı seçeneğinin gündemde kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Vadeli piyasalardaki fiyatlamalara göre yatırımcılar, Fed'in temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini yüzde 38 seviyesinde görüyor.

Teknoloji hisselerinde satış baskısı

Enflasyon verisinin ardından ABD piyasalarında karışık bir görünüm ortaya çıktı. Dow Jones endeksi sınırlı yükseliş gösterirken, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi değer kaybetti. En sert düşüşü yüzde 6'nın üzerindeki kayıpla Apple yaşadı.

Türkiye yüksek faiz ortamında dış finansman sağladı

ABD'de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentileri gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskıyı artırırken, Türkiye uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 2,75 milyar dolarlık sukuk ihracıyla dikkat çekti. Altı yıl vadeli ihraca hedeflenen tutarın 2,5 katından fazla talep gelirken, kira oranı yüzde 6,70, getiri oranı ise yüzde 6,75 olarak gerçekleşti.

2 Temmuz'da Hazine hesaplarına aktarılması beklenen kaynak, yüksek küresel faiz ortamına rağmen Türkiye'nin dış finansmana erişim kabiliyetini koruduğunu gösterdi.

Gözler Fed'in temmuz toplantısına çevrildi

Önümüzdeki dönemde piyasaların odağında Fed'in Temmuz toplantısı yer alacak. Beklentilerin üzerinde gelen PCE verisi, para politikasında yeni bir sıkılaşma ihtimalini artırırken, Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ve çekirdek enflasyon göstergelerinin seyri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

Özellikle enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulup tutulamayacağı ve enerji fiyatlarının seyrinin nasıl şekilleneceği, Fed'in bundan sonraki adımlarını belirleyen en kritik başlıklar arasında yer alacak.