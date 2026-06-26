Tüketici kredileri şahlandı, ticari krediler geriledi

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Haziran ayında kredi piyasasında tüketici ile ticari kredi arasındaki makas açıldı.

BDDK verileri, bireysel kredi talebinin yeniden güç kazandığını, ticari kredilerde ise büyümenin yavaşladığına işaret ederken son iki yılda tüketici kredilerindeki büyüme oranı yüzde 62,5 ile zirve seviyesine ulaştı.

Büyüme oranı, mayıs ve haziran döneminde ise yüzde 27 seviyelerine kadar düştü. Ancak 19 Haziran itibarıyla tüketici kredileri yeniden toparlanırken büyüme oranı yüzde 40,9'a yükseldi.

Ticari kredilerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 32,1 seviyesine kadar yükselen ticari kredi büyümesi, sonraki dönemde kademeli olarak geriledi. 19 Haziran itibarıyla büyüme oranı yüzde 20 seviyesine düşerek yavaşlama eğilimini sürdürdü.

Tüketici ve ticari kredi arasındaki makas açıldı

Haziran ayı verileri, iki kredi türü arasındaki ayrışmanın belirginleştiğini de ortaya koydu. Tüketici kredileri yeniden hız kazanırken, ticari kredilerde büyüme ivmesi zayıflamaya devam etti. Böylece iki kredi segmenti arasındaki büyüme farkı son dönemde dikkat çekici ölçüde açıldı.

2024 başından 2025 sonuna kadar hem tüketici hem de ticari kredilerde dalgalı ancak genel olarak yükseliş eğilimi izlenirken 2026 yılına her iki kredi türünde de yüksek seviyelerden başlayan gerileme süreci damga vurdu. Haziran ayında ise tüketici kredileri bu eğilimden ayrışarak yeniden güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı.

Veriler, Haziran ayı itibarıyla ticari kredi kullanımındaki yavaşlamanın sürdüğünü, buna karşılık tüketici kredilerinde belirgin bir talep artışı veya kredi kullanımında yeniden hızlanma yaşandığını ortaya koyuyor.