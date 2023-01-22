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ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı

ABD'nin Los Angeles şehrinde binlerce kişinin katıldığı Ay Yeni Yılı kutlaması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Polis yetkilileri, 10 kişinin öldüğü saldırının Monterey Park’taki Garvey Bulvarı’ndaki bir iş yerinde gerçekleştirildiğini ve saldırganın erkek olduğunu bildirdi.

Bölgede iş yeri bulunan Seung Won Choi, saldırıdan kaçan 3 kişinin içeri girerek ve kendisine kapıyı kilitlemesini söylediğini aktardı.

Choi, iş yerine sığınanların, saldırganın tüfek taşıdığını ve yedek mermilerinin bulunduğunu anlattığını kaydetti.

Polis, saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.