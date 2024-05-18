Didim yeni Bodrum olacak

Zühre KURT

Anda Barut Collection, Didim’de yaptığı 150 milyon Euro’nun üzerindeki yatırımıyla bölgeyi, ekonomik ve sosyal açıdan canlandırmayı hedefliyor.

52 yıllık tecrübeye sahip Barut Hotels deneyimiyle, Didim Delice Yarımadası’nda 150 dönüm alanda kurulan Anda Barut Collection, oda ve villalar toplamı olmak üzere 558 oda ve 1.188 yatak kapasitesi ve 850 personeliyle hizmet vermeye başladı. 12 ay boyunca ziyaretçi ağırlamalarına açık olacak otelde, geleneksel tatil anlayışının aksine doğa ve wellness aktiviteleriyle misafirlere her mevsim tatil ve wellness deneyimi yaşatılması amaçlanıyor.

Bu amaçla otelde, olimpiyat madalyalı dünya çapında ünlü Türk ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen “Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu” etkinliği ile bir açılış gerçekleşti. Etkinliğe katılan misafirler; koşu, plaj fitness, yüzme, kürek çekme, yoga, dans gibi çeşitli spor aktivitelerini olimpiyat madalyalı sporcularla birlikte deneyimleme fırsatı buldular.

Doğayla iç içe lüks deneyim

Anda Barut Collection Genel Müdürü Cem Karacan açılış özelinde yaptığı konuşmada “Barut Hotels olarak Ege’de turizm anlayışını değiştiren markalardan biri olmanın gururunu taşıyoruz. 52 yıl önce ilk otelini açarak Akdeniz’de turizm anlayışını değiştiren markalardan biri olan Barut Hotels, yarım asrı geçen tecrübesini artık Ege’ye taşıdı.

Ülkelere göre ziyaretçi profilimiz; ana pazar İngiltere başta olmak üzere, Rusya, Almanya, iç pazarımız, Polonya ve son olarak da büyüyen pazar olarak İsviçre var. Havayolunu kullanmadan kara yoluyla Romanya’dan gelen turistler de pazarın önemli oyuncularından olacak” dedi.

Bölgesel kalkınma ve istihdama katkı

Anda Barut Collection Genel Müdürü Cem Karacan “Şu anda personel sayımız 850 bu sayı yaz sezonunda 1000’in üzerine çıkacak. Çalışanlarımıza 300 odalı lüks bir personel lojmanı da hizmete sunulurken, aynı zamanda çalışan personelimizin ağırlıklı olarak bölge halkından oluşturarak tersine göçü teşvik ederek bölge ekonomisi ve sosyal dokusuna olumlu katkılar sağlıyoruz.

Gençlere, büyük şehirlere yönelmek yerine turizm sektöründe iş bulma imkanı sağlayarak, bölgede kalmalarını ve ekonomiye katkıda bulunmalarını teşvik ediyoruz. Bu yaklaşım sonucunda, bölgeyi terk eden genç nüfusun bölgede kalmaya daha meyilli hale geldiğini gözlemliyoruz. Ayrıca, üniversitelerle ve turizm okullarıyla iş birlikleri sayesinde, bölgesel kalkınmaya ekonomik ve sosyal açıdan destek oluyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Anda Barut Collection’ın Didim’e yaptığı yatırımla 2024 yılında bölgede ortalama %20 -%25 oranında değer artışı meydana geldi.

Bu değer artışı bölgede bulunan tüm oteller için de geçerli. Açılması planlanan tesisler de önümüzdeki yıllarda Anda Barut Collection’dan aldıkları enerji ve güçle ile kendilerini daha geliştirip daha iyi hizmet verebilmek için ciddi yatırımlar başlattılar. Bu rekabet Didim’in kalkınması ve gelişmesine fayda sağlarken Didim’i de 2026 yılı itibariyle üst segment grubunda Bodrum’a ciddi rakip konumuna getiriyor. Artık Didim, yeni Bodrum” dedi.

Antik çağın izinde

İzmir ve Bodrum havalimanlarına kolay ulaşım imkanı sunan Anda Barut Collection, aynı zamanda çevresindeki turistik ve tarihi mekanlara olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Bölgede bulunan Bafa Gölü’nün manzarası, Apollon Tapınağı’nın antik izleri, Milet Antik Kenti’nin tarihi zenginlikleri ve Efes Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferinde, Anda Barut Collection, misafirlerine hem doğal güzelliklerle hem de tarihi mirasla dolu bir keşif fırsatı sunuyor.

Eğitici aktivitelere önem veriyorlar

Anda Barut Collection açılışı öncesi 45 ülkede 88 workshop ve fuarları kapsayan tanıtımlar yapıldığını ve bu tanıtım faaliyetlerinin ana temasının Didim bölgesi olduğunun altını çizen Karacan: “2500’in üstünde 13 ülkeden üst segment acentacıları misafir ediyoruz. Türk turizmi için yurt dışı acentalarının bu bölgeye getirilmesi, bilinirlik ve tanınırlık sağlanması açısından oldukça önemli bir etkileşim ve sürdürülebilir turizm için olmazsa olmazlardan bir tanesi” dedi.

Anda Barut Collection, misafirlerinin rahat etmeleri ve tüm deneyimleri yaşayabilmeleri için üç ana bölüme ayrılacak. Yetişkinler için özel olarak tasarlanmış bir alan yer alıyor. Çocuklu aileler için ayrı bir bölüm bulunuyor. Otel içinde su parkı ve panayır alanı bulunan eğlence parkı, çocuklar için özel olarak tasarlanmış eğitici aktiviteler ve güvenli oyun alanları var. Bu alanlar, çocukların enerjilerini harcayabilecekleri, aynı zamanda öğrenirken eğlenebilecekleri bir ortam sağlıyor.