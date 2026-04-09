ABD'de gelir düştü, harcamalar arttı

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve harcama verilerini açıkladı.

Verilere göre kişisel gelir, şubat ayında aylık bazda 18,2 milyar dolar (yüzde 0,1) azaldı. Böylece yüzde 0,3 artış yönündeki piyasa beklentisinin altında bir gerçekleşme kaydedildi. Vergiler sonrası hesaplanan harcanabilir kişisel gelir de 18,3 milyar dolar (yüzde 0,1) geriledi.

Tüketim harcamaları arttı

Gelirlerdeki düşüşe rağmen, kişisel tüketim harcamaları (PCE) 103,2 milyar dolar (yüzde 0,5) artış gösterdi. Aynı dönemde kişisel tasarruf 931,5 milyar dolar olurken, tasarruf oranı harcanabilir gelirin yüzde 4’ü seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon göstergeleri sabit kaldı

2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin verilerde PCE fiyat endeksi yüzde 2,9, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE ise yüzde 2,7 olarak açıklandı. Her iki veri de önceki tahminlerle aynı seviyede kaldı. Gayri safi yurt içi alımlar fiyat endeksi ise yüzde 3,7 olarak güncellendi.

Şirket kârlarında artış

Dördüncü çeyrekte şirketlerin vergi öncesi kârı 246,9 milyar dolar artış kaydederek, bir önceki çeyrekteki 175,6 milyar dolarlık artışın üzerine çıktı. Reel gayri safi yurt içi gelir (GDI) aynı dönemde yüzde 2,6 büyürken, reel GSYİH ile GDI ortalaması yüzde 1,5 artış gösterdi.

GSYİH tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, büyüme verilerine ilişkin revizyonlarda aşağı yönlü bir güncelleme dikkat çekti. Daha önce sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,7 olarak açıklanan reel GSYİH artışı, kesin tahminde yüzde 0,5 seviyesine indirildi.