ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 202 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının 209 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 202 binden 203 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da bir önceki haftaya göre 250 azalarak 207 bin 795’e düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 34 bin kişi azalarak 1 milyon 834 bine indi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu gösterdiğini ve para politikasındaki "şahin" duruşunu bir süre daha sürdürmesi için ABD Merkez Bankasına (Fed) alan sağladığını belirtti.