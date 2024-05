Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten aday Süheyl Batum'a Florya tepkisi

Galatasaray Spor Kulübü'nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönetimindeki toplantının ana gündem maddesi 25 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurul oldu.

Başkan adayı Süheyl Batum'a Florya tepkisi

Başkan adayı Süheyl Batum'un eleştirdiği Riva projesinden sarı-kırmızılı kulübün 170 milyon dolar kazandığını dile getiren Özbek, projenin daha yüzde 50'sinin tamamlandığını kaydeden Özbek, proje yüzünden kulübün 500 milyon dolar zarara uğrayacağını iddia eden başkan adayı Süheyl Batum'a tepki gösterdi.

Camiadaki birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştığını aktaran Özbek, "Göreve geldiğimiz ilk gün size verdiğimiz sözlerin yanında sizden bir ricada bulunmuştum. O da yapıcı eleştirilerinizle, uyarılarınızla, doğru yaptığımızda verdiğiniz destekle yanımızda olmanızdı. Camia içinde bir sevgi ortamını yaratmak istedik. Geçtiğimiz 2 yıllık süre içinde sevgi ortamının ilk adımlarını attık. İki senedir camiamızda liseli-lisesiz, atkılı-kravatlı tartışması duydunuz mu? Bu dönemde yönetim, futbolcu, taraftar bir bütün olmuştur. Bunu daha ileri götürmek, gerçekleştirmek istediğimiz projeler yanında en önemli hedefimdir" ifadelerini kullandı.

"'Ben bu projeyi yaptırmam' diyemezsiniz"

Galatasaray Spor Kulübü'nün bir aydınlanma geleneğinin parçası olduğunu söyleyen Özbek, "Kültürümüzde çok daha iyiye ulaşmak için eleştiri her zaman vardır. Bizleri eleştirebilirsiniz, yapıcı tenkitlerle karşımıza gelebilirsiniz. Elbette ki hatalar yapmışızdır. Galatasaray için her konuyu her üyemizle konuşmaya, varsa daha iyisini bulmaya hazırım. Kapım her zaman açık. Genel kurul iradesiyle ilerlediğimiz, süreci devam eden bir proje için, 'Başkan bu araziyi peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz. Her şeyi diyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz. Bir takım yalan, iftira ve kulaktan dolma bilgilerle Galatasaray camiasını yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Sadece benim değil birlikte görev yaptığımız pırıl pırıl insanların üzerine çamur atmaya kimse cüret edemez. Genel kurul iradesinin karşısında durup anlamsız bir kibirle, 'Ben bu projeyi yaptırmam.' diyemezsiniz. Başka kurumlardaki kavga ve fitne kültürünü 550 yıllık bu camiaya sokmayı deneyemezsiniz" diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray için hep daha iyisini yapma hedefiyle çalışacağını dile getirerek, "Arkadaşlarımla bize emanet ettiğiniz onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Galatasaray'ımızın değerliliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin önüne koyduk. Bize bu yolda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Eğer yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını, daha iyisini yapmak için hiç durmadan çalışacağımızın sözünü veriyorum. Aslolan Galatasaray'dır. Yürüyelim arkadaşlar." diyerek sözlerini tamamladı.