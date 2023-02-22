ABD'de konut sektörüne büyük darbe! 28 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de konut piyasasında üç ayın en yüksek mortgage faizleri görülürken ev satın alma başvuruları için kullanılan gösterge 28 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Üç aydaki en yüksek ipotek oranları istikrar kazanmaya çalışan bir konut piyasasını vururken, ABD ev satın alma başvurularının bir göstergesi geçen hafta 1995'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

2015’ten bu yana en büyük düşüş

Çarşamba günü yayımlanan verilere göre Mortgage Bankacıları Derneği’nin Ev Mortgage Başvuruları Endeksi 17 Şubat’ta sona eren ahftada yüzde 18’den fazla düşüşle 2015’ten bu yana en büyük düşüş olan 147,1’e düştü.

30 yıllık sabit mortgage faizi 23 baz puan daha artarak yüzde 6,62’ye yükselirken Kasım ayından beri en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Öte yandan beş yıllık değişken mortgage faizinde de artış gözlendi.

2010’dan bu yana en yavaş hızına düştü

Rapor, Fed’in geçen yıl hızlı enflasyonla mücadele etmek için yaptığı faiz artışlarının etkisini ve merkez bankalarının borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceğine dair beklentileri gösteriyor. Daha sık güncellenen Mortgage News Daily ise, Salı günü 30 yıllık mortgage faizini yüzde 6,87 olarak belirledi.

Salı günü yayımlanan diğer verilerde de daha önce satın alınmış evlerinin satışlarının Ocak ayında art arda 12. ayda da gerileyerek 2010’dan bu yana en yavaş hızına düştüğünü gösterdi.

Mortgage başvurularının yüzde 75'inden fazlasını kapsıyor

MBA'in yeniden finansman başvuruları endeksi geçen hafta yüzde 2,2 düşerek üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Genel mortgage başvurularının göstergesi, Eylül ayının son haftasından bu yana en büyük gerileme olan yüzde 13'ten fazla düştü.

1990'dan beri haftalık olarak yürütülen MBA anketi, mortgage bankacılarından, ticari bankalardan ve tutumlulardan gelen yanıtları kullanıyor. Veriler, ABD'deki tüm perakende konut mortgage başvurularının yüzde 75'inden fazlasını kapsıyor.