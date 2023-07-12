ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı: Son 27 ayın en düşük seviyesi

ABD'de enflasyon gerilemeye devam ediyor.

Amerikan Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede enflasyon haziranda yıllık yüzde 3'e indi.

Mayıs ayında yüzde 4 olan enflasyon rakamı için beklenti yüzde 3,1 seviyesindeydi. Enflasyon sonrası gözler Amerikan Merkez Bankası'nın 26 Temmuz'da vereceği faiz kararına çevrildi.

Düşük gelen enflasyonun Fed'in faiz kararı üzerinde etkili olabileceği dile getiriliyor. Veri sonrası dolar endeksi iki ayın en düşük seviyesi olan 100 puana indi.

Altın ise yükseldi. Ons altın 1 buçuk ay sonra ilk kez 1950 doları gördü. Gram altın da 1.640 lirayla rekor kırdı.

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