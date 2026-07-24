ABD'de yeni konut satışları haziranda beklentileri aştı

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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış olarak 628 bin seviyesinde gerçekleşti. Satışlar, aylık bazda yüzde 1,6 arttı.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 609 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları mayısta yüzde 4,3 azalarak 618 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı.

ABD'de haziranda satılan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 398 bin 300 dolara geriledi.