Avrupa ABD silahına üretim ve teknoloji şartı koydu

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Yerel kontrol talebi büyüyor

Avrupa’da hızla artan savunma harcamaları, ABD’li silah üreticileri için büyük bir pazar açarken yeni dönemin kuralları da değişiyor. Avrupa hükümetleri, yüksek bütçeli alımlarda yalnızca teslimat takvimi ve fiyatı değil, üretimin nerede yapılacağını ve sistem üzerindeki kontrolün kimde kalacağını da sorguluyor.

Yeni yaklaşımın merkezinde, alınan savunma sistemlerinin Avrupa içinde üretilebilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin yerelleştirilmesi ve kritik teknolojilere erişimin artırılması yer alıyor. Böylece Avrupa, kriz anında dış tedarikçiye bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Hazır alım yerine ortak üretim öne çıkıyor

Avrupa’nın savunma alımlarında dikkat çektiği ana başlıklardan biri ortak üretim modeli oldu. Amerikan şirketlerinden yalnızca nihai ürün satmaları değil, Avrupa’daki sanayi kapasitesine yatırım yapmaları ve üretim zincirinin bir bölümünü kıtaya taşımaları bekleniyor.

Bu yaklaşım, savunma ihalelerinde yeni bir eşik yaratıyor. Avrupa’daki karar vericiler, milyarlarca euroluk siparişlerin yalnızca dışarıya kaynak aktarımı olarak kalmasını istemiyor; siparişin istihdam, teknoloji ve sanayi kapasitesi olarak kıta içinde de karşılık üretmesini amaçlıyor.

ABD’li şirketler stratejisini değiştiriyor

Avrupa’daki bu baskı, Amerikan savunma devlerini de yeni iş modellerine yöneltiyor. Şirketler, kıtadaki talepleri koruyabilmek için ortak girişim, lisanslı üretim, yerel bakım merkezi ve teknoloji iş birliği seçeneklerini daha fazla öne çıkarıyor.

Lockheed Martin’in Avrupa’da ortak üretim hatları üzerinde çalışması, RTX’in belirli sistemlerde Avrupa kapasitesini artırma planları ve Anduril’in bölgedeki üretim hazırlıkları bu dönüşümün somut örnekleri arasında gösteriliyor. Rheinmetall gibi Avrupalı üreticilerle geliştirilen iş birlikleri de bu yeni dönemin hız kazandığını ortaya koyuyor.

Avrupa neden bu kadar ısrarcı

Avrupa’nın tutumunda üç temel gerekçe öne çıkıyor. İlki, savunma harcamalarındaki sert artışın kıta içindeki sanayiye de katkı vermesi isteği. İkincisi, tedarik zinciri kırılmaları ve jeopolitik riskler nedeniyle kritik sistemlerde dışa bağımlılığı azaltma hedefi. Üçüncüsü ise yazılım, yedek parça ve mühimmat erişiminde kontrolün mümkün olduğunca Avrupa’da kalması arzusu.

Başka bir ifadeyle Avrupa, yalnızca silah satın alan taraf olmak istemiyor. Uzun vadede sistemi işletebilen, bakımını yapabilen, modernizasyonunu planlayabilen ve gerektiğinde tedarik kesintisine karşı kendi alanını koruyabilen bir savunma mimarisi kurmaya çalışıyor.

Teknoloji paylaşımı pazarlığın merkezine yerleşti

Yeni dönemde en kritik pazarlık başlıklarından biri fikrî mülkiyet ve teknoloji paylaşımı olacak. Avrupa ülkeleri, satın aldıkları sistemlerin yalnızca montajına değil, belirli bileşenlerine, bakım yazılımlarına ve teknik bilgiye daha fazla erişim istiyor.

Bu talep, Amerikan şirketleri açısından hassas bir alan yaratıyor. Çünkü savunma sanayiinde teknoloji transferi, hem rekabet avantajı hem de ulusal güvenlik boyutu taşıyor. Buna karşın Avrupa, yüksek hacimli siparişlerin karşılığında daha güçlü sanayi katılımı beklediğini açık biçimde gösteriyor.

Savunma bütçelerindeki artış rekabeti kızıştırıyor

Avrupa’da savunma bütçelerinin büyümesi, yalnızca ABD’li üreticiler için değil, kıta içindeki şirketler için de yeni bir rekabet alanı oluşturdu. Yerli üreticiler, siyasi karar vericilere “Avrupa parası Avrupa sanayisine dönmeli” mesajını daha yüksek sesle veriyor.

Bu nedenle yeni ihalelerde fiyat ve teknik yeterlilik kadar, yerli katkı oranı, ortak üretim kapasitesi ve uzun vadeli sanayi iş birliği taahhütleri de belirleyici hale geliyor. Savunma pazarında kontrolün kimde kalacağı sorusu, artık ticari hesapların önüne geçmeye başlıyor.

Türkiye için hem fırsat hem baskı anlamına geliyor

Avrupa’nın yerel üretim ve teknoloji paylaşımı şartını yükseltmesi, Türkiye açısından iki yönlü sonuç doğurabilir. Bir yandan ortak üretim, alt yüklenicilik ve bakım-onarım işlerinde yeni fırsatlar oluşabilir. Diğer yandan Avrupa içi sanayi kapasitesine verilen öncelik, dış üreticiler için rekabeti daha zor hale getirebilir.

Türk savunma sanayi şirketleri açısından belirleyici başlık, Avrupa’nın yeni tedarik mimarisine hangi ölçüde entegre olunabileceği olacak. Özellikle ortak geliştirme, parça üretimi, mühimmat, elektronik alt sistemler ve bakım altyapısı tarafında doğabilecek yeni iş birlikleri dikkatle izlenecek.

Pazarın yeni sorusu fiyat değil kontrol

Savunma sanayiinde Avrupa ile ABD arasındaki yeni pazarlığın ana ekseni artık yalnızca “ne alınacak” sorusu değil. Asıl tartışma, “kim üretecek, kim bakım yapacak, teknolojiye kim erişecek ve sistem üzerinde son söz kimde olacak” sorularında yoğunlaşıyor.

Bu değişim, Amerikan şirketleri için Avrupa’da kapıları kapatmıyor; ancak oyunun kurallarını belirgin biçimde değiştiriyor. Önümüzdeki dönemde savunma ihalelerinde üretim yeri, teknoloji paylaşımı ve operasyonel egemenlik başlıklarının daha da öne çıkması bekleniyor