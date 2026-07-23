Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını ne oldu? Merkez Bankası faizleri düşürdü mü, sabit mi bıraktı?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın beşinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 37'de sabit tuttu. Banka bir önceki toplantıda da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

Ekonomistlerin öngörüsü de politika faizinin sabit bırakılacağını yönündeydi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde bıraktı.

Enflasyon mesajı

Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında sınırlı ölçüde gerilediği belirtilirken, öncü verilerin temmuz ayında geçici bir yükselişe işaret ettiği ifade edildi. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girdiği, buna karşın iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiği kaydedildi.

TCMB, jeopolitik gelişmelerin maliyet, ekonomik faaliyet ve beklentiler kanalıyla enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izlediğini bildirdi.

"Gerekirse sıkılaştırma yapılacak"

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğini vurguladı.

Karar metninde, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesine yer verildi.

Likidite ve makroihtiyati adımlar vurgusu

TCMB, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğini, likidite koşullarının ise yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Banka, para politikası kararlarının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde alınacağını belirterek, karar süreçlerinde veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf yaklaşımın sürdürüleceğini ifade etti.