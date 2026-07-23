Dev fast food zincirinden kriz hamlesi: Fiyatı yüzde 75'ten fazla düşürdü

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ABD'de faaliyet gösteren fast food zinciri Taco Bell, parazit vakalarının ardından azalan müşteri trafiğini yeniden artırmak amacıyla kampanya başlattı. Şirket, marul içermeyen Enchirito ile normal boy nacho fries ürününü sınırlı süreyle 1 dolardan satışa çıkardı.

Kararın, birçok eyalette görülen cyclospora enfeksiyonlarının Taco Bell restoranlarında kullanılan ve Taylor Farms tarafından tedarik edilen rendelenmiş marullarla ilişkilendirilmesinin ardından geldiği belirtildi. Yaşanan gelişmeler sonrası restoran zincirinin müşteri trafiğinde düşüş yaşandı.

Güven kaybı araştırmalara yansıdı

Araştırma şirketi Morning Consult'un verilerine göre, salgının ardından Taco Bell'e "çok az güveniyorum" veya "hiç güvenmiyorum" diyen tüketicilerin oranında belirgin artış görüldü.

Şirket ise sosyal medya kampanyalarında müşterilerden gelen olumlu mesajları öne çıkarırken, internet sitesinde kampanyanın amacını "Bize gösterdiğiniz desteğe teşekkür etmek" sözleriyle açıkladı.

CEO'dan müşterilere mesaj

Taco Bell CEO'su Sean Tresvant, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda şirketin süreç boyunca şeffaf davranacağını belirterek, "Bildiklerimiz ve bundan sonra atacağımız adımlar konusunda açık olacağız." ifadelerini kullandı.

Tresvant, "Müşterilerimizin sadakatini hak ettiğimizi varsayamıyoruz. Bunu her öğünde yeniden kazanmalıyız." sözleriyle tüketicilere doğrudan seslendi.

Riskli ürünler geri çağrıldı

Parazit vakalarının ardından Taco Bell, Taylor Farms'tan tedarik edilen marulları restoranlarından kaldırdı. Bazı şubelerin, resmi açıklamalardan önce önlem aldığı ifade edildi.

Öte yandan Taylor Farms, ABD'nin 27 eyaletine dağıtılan ilgili ürünlerini gönüllü olarak geri çağırdı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırma kapsamı dışında kalan bir partiye ait pozitif test sonucunun yanlış çıktığını açıklarken, mevcut geri çağırma kararını destekleyen güçlü epidemiyolojik bulgular bulunduğunu bildirdi.