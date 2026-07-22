S&P'den Merkez Bankası tahmini: İndirim tarihi verildi

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S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

BNE Intellinews'in aktardığı S&P analizinde, haziran ortasından itibaren küresel enerji fiyatlarına ilişkin tahminlerin gerilemesinin enflasyon risklerini bir ölçüde hafiflettiği belirtildi. Ancak temmuz ortasında Orta Doğu'daki gerilim ve çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin olumlu beklentileri sınırlandırdığı kaydedildi.

Enerji fiyatlarına ilişkin beklentiler zayıfladı

Bölgedeki askeri hareketliliğin, küresel enerji fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında daha düşük seviyelerde dengeleneceği yönündeki öngörüleri zayıflattığı ifade edildi. Enerji piyasalarındaki gelişmelerin, TCMB'nin para politikası kararlarında yakından takip edeceği başlıklar arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Faiz indirimi için dördüncü çeyreği işaret etti

Andrew Birch, TCMB'nin faiz indirimlerine yeniden başlama isteğine ilişkin bazı sinyaller verdiğini ancak para politikasındaki temkinli yaklaşımını koruduğunu belirtti.

Birch, "Temmuz ayında enflasyonda yaşanacak olası bir gevşemenin hemen yeni bir faiz indirim döngüsünü tetiklemesi beklenmiyor. Ancak enflasyon önümüzdeki aylarda düşmeye devam ederse, Merkez Bankası dördüncü çeyrekte yapılabilecek bir faiz indirimi için zemin hazırlamaya başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasanın beklentisi faizin sabit tutulması

Ekonomistler ve uluslararası finans kuruluşlarının genel beklentisi de TCMB'nin 23 Temmuz'daki PPK toplantısında faiz değişikliğine gitmeyeceği yönünde şekillendi. Merkez Bankası'nın bekle-gör politikasını sürdürerek sonbahar öncesinde küresel enerji piyasalarındaki dengeleri ve aylık enflasyonun ana eğilimini izlemeye devam edeceği tahmin ediliyor.