ABD'den 125 milyar dolarlık dev hamle

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ABD Hazine Bakanlığı, gelecek hafta düzenlenecek üç ayrı ihaleyle toplam 125 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştireceğini açıkladı. İhaleler 3, 10 ve 30 yıl vadeli tahvilleri kapsayacak.

Üç günde üç ihale düzenlenecek

Bakanlığın açıklamasına göre ihraçlar, 15 Ağustos'ta vadesi dolacak yaklaşık 96,3 milyar dolarlık Hazine tahvilinin yeniden finansmanı kapsamında yapılacak.

Bu doğrultuda 11 Ağustos'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli tahvil satışa sunulacak. Ardından 12 Ağustos'ta 42 milyar dolarlık 10 yıl vadeli, 13 Ağustos'ta ise 25 milyar dolarlık 30 yıl vadeli tahvil ihraç edilecek.

Toplam büyüklüğü 125 milyar dolara ulaşacak ihraçlarla özel yatırımcılardan yaklaşık 28,7 milyar dolarlık yeni nakit sağlanması öngörülüyor.

İhale büyüklükleri korunacak

ABD Hazine Bakanlığı, mevcut ihale tutarlarının mali görünümde yaşanabilecek olası değişikliklere karşı yeterli hareket alanı sağladığını belirtti.

Mevcut borçlanma projeksiyonları doğrultusunda nominal kuponlu ve değişken faizli tahvillerin ihale büyüklüklerinin en az gelecek birkaç çeyrek boyunca mevcut seviyelerinde tutulması bekleniyor.