ABD'den Bulgaristan'a kritik talep! 8 askeri uçak için parlamento devrede

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla Bezmer Hava Üssü'ne en fazla 8 yakıt ikmal uçağı konuşlandırılması yönündeki talebin parlamentonun onayına sunulacağını açıkladı.

Radev, Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'nın ev sahipliğinde düzenlenen Bulgaristan'ın büyükelçiler ve daimi temsilciler yıllık konferansının açılışında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Sofya Büyükelçiliği'nden 17 Temmuz'da diplomatik nota aldıklarını belirten Radev, talebin iki ülke arasında 2006'da imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında yapıldığını söyledi.

Notada, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek sağlamak üzere en fazla 8 yakıt ikmal uçağının Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılmasının istendiğini aktaran Radev, Bakanlar Kurulunun alacağı kararın ardından konunun parlamentoya taşınacağını bildirdi.

Son kararı parlamento verecek

Bezmer Hava Üssü'nün Bulgaristan ile ABD tarafından ortak kullanılan askeri tesislerden biri olduğunu hatırlatan Radev, yabancı askeri unsurların ülkede konuşlandırılmasına ilişkin kararların Bulgaristan yasaları gereği parlamento tarafından alınması gerektiğini vurguladı.

Radev, Bulgaristan'ın dış politikada ulusal çıkarlarını gözeten dengeli ve sorumlu bir çizgi izlemesi gerektiğini ifade etti.