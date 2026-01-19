AB'den ABD'ye misilleme sinyali: Tarifeler 7 Şubat'ta devreye girebilir

Avrupa Birliği, ABD'nin yeni gümrük vergisi tehdidinin ardından daha önce askıya alınan misilleme tarifelerini yeniden devreye alabileceğini açıkladı.

Yaklaşık 93 milyar Euro değerindeki ABD menşeli ürünleri kapsayan tarifelerin, mevcut takvimin sona ermesiyle birlikte 7 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi gündemde.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, kararın zamanlamasına dikkat çekerek sürecin yakından izlendiğini belirtti.

Trump'tan yüzde 10'luk gümrük vergisi tehdidi

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka'yı Grönland'ı ABD'ye satmaya zorlamak amacıyla bazı Avrupa ülkelerinden yapılan ithalata yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

AB üyesi ülkeler, Temmuz 2025'te yıllık 100 milyar doların üzerindeki ABD ihracatını kapsayan bir tarife paketini onaylamış, ancak Washington ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerine alan açmak için uygulamayı altı ay süreyle askıya almıştı.

Avrupa Komisyonu, söz konusu askının uzatılmasının mümkün olduğunu belirtirken, mevcut kararın 6 Şubat itibarıyla otomatik olarak sona ereceğini bildirdi.