ABD'li Senatör Menendez Kongre'den gelen istifa çağrılarını reddetti

Savcılar tarafından rüşvet almakla suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez, kanuna aykırı hareket etmediğini, istifa etmeyeceğini açıkladı.

Senato'da temsil ettiği New Jersey eyaletinin Demokrat valisi dahil olmak üzere eyaletten seçilmiş bazı yetkililer Menendez'i istifaya çağırmıştı. ABD Temsilciler Meclisi'nin önceki başkanı ve Demokrat Parti'nin kıdemli üyelerinden Nancy Pelosi dün MSNBC'ye yaptığı açıklamada Menendez'in istifa etmesi gerektiğini ifade etmişti.

Her ne kadar 1972 yılından bu yana New Jersey eyaleti Cumhuriyetçi bir senatör seçmemiş olsa da, Menendez'in istifa etmeme kararı, partisinin Senato'daki 49'a karşı 51 sandalyelik dar çoğunluğu koruma çabalarını zedeleyebilir.

Menendez, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanlığını geçici süreyle bırakmıştı.