ABD'ye füze parçaları kaçıran Rus vatandaşına hapis cezası

Rusya'da mahkeme, ABD'li istihbarat servislerinin talebiyle ABD'ye füze parçaları gönderen Rus vatandaşını 'vatana ihanet'ten suçlu buldu.

Rus haber ajanslarının haberine göre, Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sergei Kabanov adlı kişinin Letonya üzerinden Alabama'da bulunan ve ABD Savunma Bakanlığı'nın kontrolü altındaki bir ABD'li şirkete parça kaçırdığını belirtti.

Tver kentindeki bir mahkeme tarafından suçlu bulunmasının ardından cezasını maksimum güvenlikli hapishanede çekecek Kabanov'un Rus hava savunma füze sistemlerinde ve radar tabanlı silah sistemlerinde kullanılan parçaları kaçırdığı belirtildi.