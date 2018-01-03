Airbus, 703 adet uçak teslim etti
Airbus, geçtiğimiz yıl 2016'ya göre yüzde 2'lik artışla 703 adet uçak teslimatı gerçekleştirdi.
Fransız ticari uçak üreticisi Airbus, 2017 yılında 700'ün üzerinde uçak teslim etti.
Nihai rakamlar 15 Ocak'ta açıklanacak ancak kaynaklar, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında 591 olan teslim edilen uçak sayısını yılın tamamında 703'e ulaştığını ifade ediyorlar.
Söz konusu rakam, 2016 yılına göre yüzde 2 artış anlamına geliyor.
Şirket, 2017 başında 720 olarak duyurduğu teslimat hedefini ekim ayında 700'e revize etmişti.