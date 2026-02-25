Almanya 2025'in son çeyreğini büyümeyle kapattı

Almanya ekonomisi 2025'in son çeyreğinde sınırlı da olsa büyüme kaydetti.

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,3 arttı.

Yılın geneline bakıldığında, 2025'te GSYH bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artarken, takvim etkisinden arındırılmış artış oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, 2025'in dalgalı bir ekonomik seyir izlediğini belirterek, "Yılın sonunda ekonomik üretim artış gösterdi. Bu gelişmede hanehalkı ve kamu nihai tüketim harcamaları etkili oldu. Ayrıca inşaatta sabit sermaye oluşumunda da önemli bir artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

Tüketim harcamaları yükseldi

Verilere göre toplam tüketim harcamaları çeyrek bazında yüzde 0,7 yükseldi. Kamu harcamaları yüzde 1,1 artarken, hanehalkı tüketimi yüzde 0,5 büyüdü. İnşaatta brüt sabit sermaye yatırımları yüzde 1,6 artış gösterirken, makine ve ekipman yatırımları yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı.

Dış ticaret kalemi büyümeye katkı sunmadı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,6 gerilerken, ithalat yüzde 0,3 azaldı. Brüt katma değer yüzde 0,4 artarken, en güçlü performans yüzde 1,7 ile inşaat sektöründe görüldü. İmalat sanayisinde katma değer yatay seyrederken, kimya ile makine ve ekipman üretiminde düşüş kaydedildi.