Almanya tank üreticisi KNDS'nin yüzde 40'ını satın alıyor

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Almanya, Avrupa'nın önemli savunma şirketlerinden KNDS'de hisse sahibi olmak için harekete geçti.

Tank üretimiyle öne çıkan savunma şirketine yönelik ortaklık planına ilişkin resmi açıklama, Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapıldı.

Kornelius, yazılı açıklamasında Rusya'nın Avrupa'ya yönelik devam eden tehdidine ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa dikkat çekti.

Almanya'nın bu süreçte savunma sanayisinin kapasitesini genişletmeyi hedeflediğini belirten Kornelius, "Güvenlik ve savunma sanayisi merkezi bir öneme sahiptir. Alman hükümeti açısından bu jeopolitik durum, savunma sanayinin kapasitesinin genişletilmesini gerektirmektedir. Alman hükümeti özellikle ikili ve Avrupa savunma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Fransa ile iş birliği kilit rol oynamaktadır" dedi.

Almanya yüzde 40 hisse hedefliyor

Kornelius, Alman hükümetinin KNDS'de yüzde 40 oranında hisse sahibi olmayı amaçladığını bildirdi.

Söz konusu adımın, şirketin stratejik önemi nedeniyle Almanya'nın çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu belirten Kornelius, "Bu nedenle Alman hükümeti KNDS'de yüzde 40 oranında hisse sahibi olmayı hedeflemektedir. Alman hükümeti, şirketin önemi göz önüne alındığında, bu hisse ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır. Almanya'nın KNDS'ye katılımı, Avrupa güvenlik ve savunma kapasiteleri için stratejik öneme sahip bir şirket üzerinde uzun vadeli etki sağlayacaktır. Aynı zamanda, ulusal endüstriyel değer oluşturularak Almanya'daki güvenlik çıkarlarının ve kilit teknolojilerin korunmasını güçlendirecektir" diye konuştu.

Fransız ortaklarla eşit şartlarda çalışılacak

Alman hükümetinin, şirketin geleceğe dönük gelişimini desteklemek amacıyla Fransız ortaklarıyla yakın işbirliği içinde hareket edeceği belirtildi.

Kornelius, sürecin parlamentodaki onaya bağlı olduğunu vurgulayarak, "Anlaşma ve tüm işlemler, Alman Federal Meclisi Bütçe Komitesi'nin onayına tabidir" ifadelerini kullandı.

KNDS Avrupa savunmasında kritik konumda

KNDS, 2015 yılında Fransa merkezli Nexter ile Almanya merkezli Krauss-Maffei Wegmann'ın birleşmesiyle kurulmuştu.

Şirket, Leopard 2 ana muharebe tanklarının yanı sıra topçu sistemleri, piyade savaş araçları ve mühimmat üretimiyle öne çıkıyor.

11 binden fazla çalışanı bulunan KNDS, Avrupa'nın stratejik savunma şirketlerinden biri olarak görülüyor. Avrupa'nın askeri kapasitesine ve Ukrayna'ya sağlanan desteğe önemli katkı sunan şirket, aynı zamanda Alman Silahlı Kuvvetleri'nin kilit tedarikçileri arasında yer alıyor.