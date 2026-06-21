İran-ABD görüşmesinin ardından ilk açıklama

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İran ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler Bürgenstock'ta gerçekleşti. Washington ve Tahran heyetleri kritik görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından İran ile ABD arasında Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların katılımıyla dörtlü görüşmelere geçildi.

Washington heyetini ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner temsil ederken, Tahran'ı ise İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas temsil etti. Arabulucu olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de görüşmelere katıldı.

Kalibaf, ABD ile görüşmelerinin başlamasının ardından, ABD'nin Mina'daki ilkokula düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden çocuklara ilişkin temsili bir görüntü paylaşması dikkat çekti.

ABD'den görüşme sonrası ilk açıklama

Görüşme sonrası iki taraf da ortak basın açıklaması yaparken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran heyetiyle ilk görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bölgesel istikrarsızlıktan çıkacağız. Herkes birlikte çalışacak. Barışı ve refahı herkes için teşvik edebileceğimiz bir gelecek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vance, Trump'ın "birçok soruna diplomatik çözüm bulmaları için kendilerine yetki verdiğini asıl sorunun Orta Doğu'daki ilişkilerin kalıcı değişip değişmeyeceği olduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı’nın açılması ve İran nükleer programının sona erdirilmesi zaten gerçekleştirilmiş şeylerdir. Şimdi soru, birlikte ne kadar daha fazlasını başarabileceğimizdir. Orta Doğu’daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilir miyiz, yoksa eski yöntemlere geri mi döneriz; bu bizim tercihimiz değildir ancak kesinlikle gerçekleşebilecek bir durumdur." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif de görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Trump'tan Hizbullah uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'da "Hizbullah'ın sorun çıkarmasını" Tahran yönetiminin engellemesi gerektiğini, aksi takdirde İran'ı yeniden hedef alabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hizbullah konusunda Tahran'ı hedef aldı.

Trump, "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde." ifadelerini kullandı.

Fox röportajında da tehditleri sıraladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, "Boğaz'ı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı" tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek dün Boğaz'ın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi.

Fox News muhabiri Trey Yingst'e telefonla açıklamalar yapan Trump, İranlı yetkililerle görüştüğünü ve onlara "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz. Ülkenize bile geri dönemezsiniz." uyarısında bulunduğunu belirtti.

Trump ayrıca, gerekmesi halinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı.

ABD'yi, bir anlamda Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’nun "koruyucu meleği" olarak tanımlayan Trump, böyle bir durumda Boğaz'dan geçen petrolün yüzde 20'sini de alabileceklerini söyledi.

Trump ayrıca, dün itibarıyla İran'la yapılan mutabakat sonucunda Boğaz'dan 19 milyon petrolün geçtiğini ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.