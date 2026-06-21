Elon Musk, 'doların yerini alacak' diyerek açıkladı: Para anlamını yitirecek

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SpaceX'in halka arz olmasının ardından dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk'ın bir takipçisiyle gerçekleştirdiği konuşma dikkat çekti. Musk, Ay'da üretim tesisleri kurulması gerektiğini bir kez daha gündeme taşırken 'doların yerini alacak' diyerek geleceğin 'para birimini' açıkladı.

Musk X hesabından insanlığın yapay zeka hedeflerini gerçekleştirmek için Güneş'in sağladığı devasa enerji potansiyelinden yararlanması gerektiğini savundu. Bir X kullanıcısı ise Musk'a, güneş enerjisinin bu hedefler için yeterli olup olmayacağını sordu. Trilyoner ismin verdiği cevap hem kafa karıştırdı hem de yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

"Doların yerini kütle ve enerji alacak"

Bunun için Ay'da güneş panelleri ve radyatörler üretilmesini öneren Musk, "Bunun için Ay'da güneş panelleri ve radyatörler üretmek ve bunları bir kütle itici sistemiyle derin uzaya göndermek gerekecek" ifadelerini kullandı.

Bu seviyeye ulaşılmadan önce mevcut para sisteminin önemini kaybedeceğini savunan Musk "Geleneksel para artık geçerliliğini yitirecek. Doların yerini kütle ve enerji alacak" dedi.

Musk daha önce de ekonomik değerin nihayetinde enerji üretme ve fiziksel kaynakları kontrol etme kapasitesiyle ölçüleceğini savunmuştu.

SpaceX, Microsoft ve Amazon'u geride bıraktı

Öte yandan SpaceX'in güçlü performansı, Musk'ın servetini daha da artırdı. Son dönemdeki yükselişlerin ardından Musk'ın toplam servetinin 1,3 trilyon dolara ulaştığı belirtilirken, bu rakam Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da dahil olmak üzere dünyanın en zengin isimlerinden bazılarının toplam servetini geride bıraktı.

SpaceX'in halka arz sonrası yakaladığı güçlü performans, şirketi piyasa değeri açısından Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin önüne taşırken, hisseye bireysel yatırımcı ilgisi de hızla arttı. Ancak hissedeki sert yükseliş, bazı analistler arasında "meme hissesi" endişelerini beraberinde getirdi.