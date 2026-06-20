Ubisoft'un kurucusu Claude Guillemot uçak kazasında hayatını kaybetti

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Fransa'da meydana gelen uçak kazasında video oyun sektörünün önemli isimlerinden Claude Guillemot'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Rennes kentinden havalanan çift motorlu Cessna 421 tipi uçak, La Baule Havalimanı'na yaklaşma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tarlaya düştü. Kazada uçakta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

Loire-Atlantique İtfaiyesi, kazada hayatını kaybedenlerden birinin Ubisoft'un kurucularından 69 yaşındaki Claude Guillemot olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Yetkililer, resmi kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Ailesine kısa sürede haber verildi

France Info'nun aktardığı bilgilere göre, uçağın sahibi olan Claude Guillemot aynı zamanda La Baule Uçuş Kulübü'nün de üyesiydi. Guillemot'nun hafta sonunda bölgede düzenlenecek ve 100'den fazla uçağın katılması beklenen havacılık etkinliğine katılmayı planladığı ifade edildi.

Kaza sonrası Guillemot'nun ailesine birkaç saat içerisinde bilgi verildiği belirtilirken, hayatını kaybeden diğer kişinin Rennes'den bir uçuş eğitmeni olduğu kaydedildi.

Ubisoft'un kuruluşunda kritik rol oynadı

Claude Guillemot, kardeşleri Christian, Gérard, Michel ve Yves Guillemot ile birlikte 1980'li yıllarda teknoloji sektörüne adım attı. Kardeşler önce bilgisayar donanımı ve yazılımı satışı yapan Guillemot Informatique şirketini kurdu, ardından dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan Ubisoft'un temellerini attı.

Ubisoft'un CEO'luğunu yıllardır kardeşi Yves Guillemot yürütürken, Claude Guillemot şirketin operasyonel ve teknik yapılanmasında önemli görevler üstlendi.

Donanım sektöründe de iz bıraktı

Claude Guillemot, Ubisoft'un yanı sıra Thrustmaster ve Hercules markalarının sahibi olan Guillemot Corporation'ın da uzun yıllar yöneticiliğini yaptı. Şirket, özellikle oyun ekipmanları ve bilgisayar çevre birimleri alanında küresel ölçekte tanınan markalar arasında yer aldı.

Claude Guillemot, yaşamını yitirdiği sırada Ubisoft'ta Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.