Startup yatırımları oyunla sıçradı

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Geçen yılı daralma ile kapatan küresel gi­rişimcilik ekosiste­mi, 2026’ya sıçramayla başla­dı. Küresel girişim sermaye­si (VC) yatırımları 8 bin 464 işlem ile toplam 330,9 milyar dolarlık rekor bir işlem hac­mi yaratarak, geçtiğimiz sene­ye kıyasla yaklaşık 2,5 katına çıktı. Küresel girişim ekosis­temindeki bu ivmeye para­lel olarak, Türkiye girişim­cilik ekosistemi de 2026’nın ilk çeyreğinde, hem yatırım işlemleri hem de satın alma­lar dâhil olmak üzere toplam 42 işlemde 559,2 milyon do­larlık bir işlem hacmine ulaş­tı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde (2025 Q1) kayde­dilen 70,2 milyon dolara kı­yasla yaklaşık 8 katlık güç­lü bir büyümeye işaret etti. Türkiye startup ekosistemi­nin lokomotif işlemlerin­de ise oyun sektörü öne çıktı.

Küresel ekosistemin hacmi %160 büyüdü

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türki­ye’deki girişim sermayesi pi­yasasının karşı karşıya oldu­ğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporu­nun 2026 yılı 1. çeyrek sonuç­ları açıklandı. Küresel ekosis­tem geçen yılın aynı dönemin­de gerçekleşen 126,3 milyar doları işlem hacmine kıyasla %160’ın üzerinde, işlem ade­dinde ise %10’dan fazla artış kaydetti. 2026’nın ilk çeyre­ğinde 10 milyar doları seviye­sini aşan 4 mega işlem gerçek­leşirken, bu işlemlerden 3›ü yapay zekâ odaklı oldu. Dö­nemin en büyük işlemi Ope­nAI’ın aldığı rekor düzeyde­ki 122 milyar dolarlık yatırım olurken, bu işlemi Anthropi­c’in 30,6 milyar ABD dolarlık ve xAI’ın 20 milyar dolarlık yatırım turları takip etti. Ya­pay zekâ dışındaki en büyük işlem ise mobilite teknoloji­leri odağında Waymo’nun al­dığı 16 milyar dolarlık yatı­rım oldu. Küresel piyasalarda en büyük 10 işlemin toplam işlem hacminin 206,3 mil­yar dolarına eşit olması, ser­mayenin büyük ölçekli yapay zekâ teknolojilerinde benze­ri görülmemiş bir şekilde yo­ğunlaştığını ortaya koydu.

Oyunda 500 milyon dolarlık satın alma

Bu çeyreğin en büyük ve be­lirleyici işlemi, Şubat 2026’da ABD merkezli Scopely’nin, yerli oyun şirketi Loom Ga­mes’in %50 hissesini yakla­şık 500 milyon dolar bedelle satın alması oldu. Bu işlem, Türkiye’deki oyun ekosis­teminin büyük hacimli yatı­rımları çekme potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Satın almalar hariç tutulduğunda ise tohum, erken ve ileri aşa­ma yatırımların toplam işlem hacmi 50 milyon doları olarak gerçekleşti.

Yatırımcıların yaklaşımı dalganın yönünü belirliyor

KPMG Türkiye M&A Da­nışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Özge İlhan Acar yap­tığı değerlendirmede şunla­rı söyledi: “Önümüzdeki dö­nemde, yapay zekânın hızla yaygınlaşmasıyla artan ener­ji ihtiyacının etkisiyle alter­natif enerji ve temiz teknolo­ji (cleantech) yatırımlarında ivmelenme bekliyoruz. Bu­nunla birlikte, küresel jeo­politik gelişmelerin etkisiy­le savunma teknolojileri ve siber güvenlik alanlarının da yatırımcı gündeminde üst sıralarda yer almaya de­vam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye’deki girişimlerin bu stratejik alanlarda ölçeklene­bilir ve rekabetçi iş modelleri geliştirerek küresel pazarlar­daki payını artırabileceğine inanıyoruz” dedi. 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise “Ser­mayenin özellikle ölçeklene­bilir ve küresel rekabet gücü yüksek teknoloji şirketlerin­de yoğunlaştığını görüyoruz. Bu eğilim Türkiye ekosiste­mine de yansımış durumda; işlem hacmindeki artış, eko­sistemin olgunlaşma süreci­ni destekliyor. Özellikle oyun, yapay zekâ ve kurumsal yazı­lım alanlarında ortaya çıkan girişimlerin yanı sıra yeni dö­nemde yalnızca oyun gelişti­ren değil; oyun stüdyolarına altyapı, analiz, reklam ve ya­pay zekâ desteği sunan tekno­loji şirketlerinin de öne çıktı­ğını görüyoruz” diye konuştu.

Tohum aşamada 35 işlem gerçekleşti

Yılın ilk çeyreğinde tohum aşama yatırımları 35 işlemle adet bazında lider oldu. Satın almalar ise 6 işlemle toplam 509,2 milyon ABD doları hacimle değer bazında öne çıktı. Erken aşamada yalnızca bir işlem gerçekleşti, bu işlem 30 milyon dolarıyla çeyreğin en büyük ikinci yatırımı oldu. Sektörel dağılımda sağlık teknolojileri 5 işlemle en yüksek payı aldı. Yapay zekâ, oyun ve robotik sektörlerinde 4’er işlem gerçekleşirken, biyoteknoloji ve tarım teknolojileri alanında 3’er işlem kaydedildi. İşlem hacmi açısından ise Loom Games işleminin etkisiyle oyun sektörü öne çıktı; 4 işlem ve toplam 534,5 milyon dolar ile açık ara lider oldu. Yatırımcı dağılımına bakıldığında, işlem adedinde yerli yatırımcılar ağırlığını korurken, yüksek hacimli işlemler nedeniyle toplam işlem hacminde yabancı yatırımcılar öne çıktı. İlk çeyrekteki 42 işlemin 40’ında yerli yatırımcılar yer aldı, buna karşılık ABD menşeli fonlar sadece 2 işlemle toplam hacmin %90’ını oluşturdu.

Seçicilik görünür hale geldi

StartupCentrum da 2026 Birinci Çeyrek Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu da yayınlandı.

StartupCentrum Kurucu Ortağı Müge Bezgin, 2026'nın ilk çeyreğinin Türkiye startup ekosisteminde yatırım kararlarındaki değişimi net olarak gösterdiğini ifade ederek, “Son birkaç yıldır konuştuğumuz seçicilik artık daha görünür hale geldi. Yatırım almak hala mümkün ancak yatırımcıların beklentileri daha net, değerlendirme süreçleri daha detaylı ve karar mekanizmaları daha temkinli. Özellikle erken aşama girişimler için bu tablo daha fazla hissediliyor. Buna karşılık ürününü doğrulamış, gelir üretmeye başlamış ve büyüme potansiyelini ortaya koymuş girişimler yatırım almaya devam ediyor. Bu nedenle yatırım hacminden çok yatırımın hangi girişimlere yöneldiğine bakmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi. Rapordan öne çıkan bazı veriler ise şöyle:

* 2026’nın ilk çeyreğinde 41 yatırım turunda toplam 67,5 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

* Yatırım turlarında kurumsal yatırımcıların ağırlığı arttı. Sadece kurumsal yatırımcıların yer aldığı tur sayısı 16’ya ulaşırken, yalnızca melek yatırımcıların katıldığı tur sayısı 2 olarak gerçekleşti.

* Toplam yatırım hacminin %89’u yabancı yatırımcıların dâhil olduğu turlardan geldi. Sadece yerli yatırımcıların yer aldığı yatırımların hacmi 7,2 milyon dolar seviyesinde kaldı.

* Oyun sektörü, 34 milyon dolarlık yatırım hacmiyle çeyreğin en fazla yatırım alan sektörü oldu ve toplam yatırım hacminin yaklaşık yarısını oluşturdu.

* Kitle fonlama platformlarında başarıyla tamamlanan 5 kampanya ile toplam 1,2 milyon dolar fonlama sağlandı.