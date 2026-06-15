Startup yatırımları oyunla sıçradı
Türkiye’deki startup yatırımları, 2026’nın 1. çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla işlem hacmi bazında 8 katlık bir artış göstererek, 559,2 milyon dolar seviyesine ulaştı. Oyun sektörü, ekosistemin lokomotif işlemleri arasında ilk sırada yer aldı. Küresel girişim sermayesi yatırımları ise 330,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek geçen seneye kıyasla yaklaşık 2,5 katına çıktı.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Geçen yılı daralma ile kapatan küresel girişimcilik ekosistemi, 2026’ya sıçramayla başladı. Küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları 8 bin 464 işlem ile toplam 330,9 milyar dolarlık rekor bir işlem hacmi yaratarak, geçtiğimiz seneye kıyasla yaklaşık 2,5 katına çıktı. Küresel girişim ekosistemindeki bu ivmeye paralel olarak, Türkiye girişimcilik ekosistemi de 2026’nın ilk çeyreğinde, hem yatırım işlemleri hem de satın almalar dâhil olmak üzere toplam 42 işlemde 559,2 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde (2025 Q1) kaydedilen 70,2 milyon dolara kıyasla yaklaşık 8 katlık güçlü bir büyümeye işaret etti. Türkiye startup ekosisteminin lokomotif işlemlerinde ise oyun sektörü öne çıktı.
Küresel ekosistemin hacmi %160 büyüdü
KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye’deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2026 yılı 1. çeyrek sonuçları açıklandı. Küresel ekosistem geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 126,3 milyar doları işlem hacmine kıyasla %160’ın üzerinde, işlem adedinde ise %10’dan fazla artış kaydetti. 2026’nın ilk çeyreğinde 10 milyar doları seviyesini aşan 4 mega işlem gerçekleşirken, bu işlemlerden 3›ü yapay zekâ odaklı oldu. Dönemin en büyük işlemi OpenAI’ın aldığı rekor düzeydeki 122 milyar dolarlık yatırım olurken, bu işlemi Anthropic’in 30,6 milyar ABD dolarlık ve xAI’ın 20 milyar dolarlık yatırım turları takip etti. Yapay zekâ dışındaki en büyük işlem ise mobilite teknolojileri odağında Waymo’nun aldığı 16 milyar dolarlık yatırım oldu. Küresel piyasalarda en büyük 10 işlemin toplam işlem hacminin 206,3 milyar dolarına eşit olması, sermayenin büyük ölçekli yapay zekâ teknolojilerinde benzeri görülmemiş bir şekilde yoğunlaştığını ortaya koydu.
Oyunda 500 milyon dolarlık satın alma
Bu çeyreğin en büyük ve belirleyici işlemi, Şubat 2026’da ABD merkezli Scopely’nin, yerli oyun şirketi Loom Games’in %50 hissesini yaklaşık 500 milyon dolar bedelle satın alması oldu. Bu işlem, Türkiye’deki oyun ekosisteminin büyük hacimli yatırımları çekme potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Satın almalar hariç tutulduğunda ise tohum, erken ve ileri aşama yatırımların toplam işlem hacmi 50 milyon doları olarak gerçekleşti.
Yatırımcıların yaklaşımı dalganın yönünü belirliyor
KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Özge İlhan Acar yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde, yapay zekânın hızla yaygınlaşmasıyla artan enerji ihtiyacının etkisiyle alternatif enerji ve temiz teknoloji (cleantech) yatırımlarında ivmelenme bekliyoruz. Bununla birlikte, küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle savunma teknolojileri ve siber güvenlik alanlarının da yatırımcı gündeminde üst sıralarda yer almaya devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye’deki girişimlerin bu stratejik alanlarda ölçeklenebilir ve rekabetçi iş modelleri geliştirerek küresel pazarlardaki payını artırabileceğine inanıyoruz” dedi. 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise “Sermayenin özellikle ölçeklenebilir ve küresel rekabet gücü yüksek teknoloji şirketlerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu eğilim Türkiye ekosistemine de yansımış durumda; işlem hacmindeki artış, ekosistemin olgunlaşma sürecini destekliyor. Özellikle oyun, yapay zekâ ve kurumsal yazılım alanlarında ortaya çıkan girişimlerin yanı sıra yeni dönemde yalnızca oyun geliştiren değil; oyun stüdyolarına altyapı, analiz, reklam ve yapay zekâ desteği sunan teknoloji şirketlerinin de öne çıktığını görüyoruz” diye konuştu.
Tohum aşamada 35 işlem gerçekleşti
Yılın ilk çeyreğinde tohum aşama yatırımları 35 işlemle adet bazında lider oldu. Satın almalar ise 6 işlemle toplam 509,2 milyon ABD doları hacimle değer bazında öne çıktı. Erken aşamada yalnızca bir işlem gerçekleşti, bu işlem 30 milyon dolarıyla çeyreğin en büyük ikinci yatırımı oldu. Sektörel dağılımda sağlık teknolojileri 5 işlemle en yüksek payı aldı. Yapay zekâ, oyun ve robotik sektörlerinde 4’er işlem gerçekleşirken, biyoteknoloji ve tarım teknolojileri alanında 3’er işlem kaydedildi. İşlem hacmi açısından ise Loom Games işleminin etkisiyle oyun sektörü öne çıktı; 4 işlem ve toplam 534,5 milyon dolar ile açık ara lider oldu. Yatırımcı dağılımına bakıldığında, işlem adedinde yerli yatırımcılar ağırlığını korurken, yüksek hacimli işlemler nedeniyle toplam işlem hacminde yabancı yatırımcılar öne çıktı. İlk çeyrekteki 42 işlemin 40’ında yerli yatırımcılar yer aldı, buna karşılık ABD menşeli fonlar sadece 2 işlemle toplam hacmin %90’ını oluşturdu.
Seçicilik görünür hale geldi
StartupCentrum da 2026 Birinci Çeyrek Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu da yayınlandı.
StartupCentrum Kurucu Ortağı Müge Bezgin, 2026'nın ilk çeyreğinin Türkiye startup ekosisteminde yatırım kararlarındaki değişimi net olarak gösterdiğini ifade ederek, “Son birkaç yıldır konuştuğumuz seçicilik artık daha görünür hale geldi. Yatırım almak hala mümkün ancak yatırımcıların beklentileri daha net, değerlendirme süreçleri daha detaylı ve karar mekanizmaları daha temkinli. Özellikle erken aşama girişimler için bu tablo daha fazla hissediliyor. Buna karşılık ürününü doğrulamış, gelir üretmeye başlamış ve büyüme potansiyelini ortaya koymuş girişimler yatırım almaya devam ediyor. Bu nedenle yatırım hacminden çok yatırımın hangi girişimlere yöneldiğine bakmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi. Rapordan öne çıkan bazı veriler ise şöyle:
* 2026’nın ilk çeyreğinde 41 yatırım turunda toplam 67,5 milyon dolar yatırım gerçekleşti.
* Yatırım turlarında kurumsal yatırımcıların ağırlığı arttı. Sadece kurumsal yatırımcıların yer aldığı tur sayısı 16’ya ulaşırken, yalnızca melek yatırımcıların katıldığı tur sayısı 2 olarak gerçekleşti.
* Toplam yatırım hacminin %89’u yabancı yatırımcıların dâhil olduğu turlardan geldi. Sadece yerli yatırımcıların yer aldığı yatırımların hacmi 7,2 milyon dolar seviyesinde kaldı.
* Oyun sektörü, 34 milyon dolarlık yatırım hacmiyle çeyreğin en fazla yatırım alan sektörü oldu ve toplam yatırım hacminin yaklaşık yarısını oluşturdu.
* Kitle fonlama platformlarında başarıyla tamamlanan 5 kampanya ile toplam 1,2 milyon dolar fonlama sağlandı.