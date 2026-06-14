Türkiye'den ürün ithal eden tekstili perakendecisi iflas bayrağını çekti

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ABD'de ev tekstili ürünleri pazarı, enflasyon ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yüzde 3,8'lik bir düşüş yaşarken, satışlardaki gerileme perakendecilere de yansıdı.

Kate Spade gibi dev markalara ev tekstili ve dekorasyon ürünleri tedarik eden 'Simply Interior Homes LLC' de mali dar boğaza girdi. Şirket borçları yeniden yapılandırmak ve varlıklarının satışını sağlamak için iflas korumaya başvurdu.

Yüz milyonlarca dolarlık borç

Türkiye başta olmak üzere, Çin ve Hindistan'daki üreticilerden de bitmiş ürün ve kumaş ithal eden şirket, 8 Haziran'daki iflas başvurusunda 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında borç ve yine aynı oranda varlık listeledi.

Centre Lane Partners'ın çatısı altında faaliyet gösteren ve tekstil ürünlerinde markalaşma hedefiyle 1 yıl önce Keeco LLC'den ayrılarak kurulan şirket, iflas başvurusunun temel nedenini de ayrılık sonrası yetersiz sermaye, ana şirketin yürüttüğü başarısız yeniden finansman ve yeniden yapılandırma girişimleri ve gerekli mali desteğin sağlanmaması olarak gösterdi.

Şirket yönetimi ayrıca, önceki operasyonlardaki sipariş sorunları ve finansal zayıflık nedeniyle gelir beklentilerinin ciddi şekilde düştüğünü, 2025 başında 185 milyon dolar olarak öngörülen gelir hedefinin86 milyon dolara kadar revize edildiğini belirtti.