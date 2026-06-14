İran savaşı altının ezberini bozdu! Güvenli liman efsanesi çöküyor mu?

Orta Doğu'da savaşın patlak vermesi ile güvenli liman olarak bilinen altın dikkat çeken bir testten geçti. Savaşa rağmen altın fiyatları düşerken paralarını güvende tutmak isteyen yatırımcılar farklı yatırım araçlarına yöneli.

Savaş sonrası sert düşüş

Emtia analistlerine göre, 100 günü aşan İran savaşının ortasında altının bu kadar düşmesi mantıklı görünmüyor. 27 Şubat'ta İran savaşının başlamasından hemen önce, altın fiyatları yüzde 18 düşerken bu durum, altının jeopolitik risklere karşı bir koruma aracı olduğu inancını sarstı.

Savaş dönemlerinde altının yükselmesi beklense de yapılan analizler, altın fiyatları ile jeopolitik risk arasında istikrarlı bir ilişki bulunmadığını ortaya koyuyor. Altınla ilişkilendirilen birçok faktörün de güçlü bir istatistiksel temele dayanmadığı, değerli metalin kendi dinamikleri doğrultusunda hareket ettiği belirtiliyor.

Altın fiyatları ve jeopolitik risk zıt yönlerde hareket ediyor

Külçe altının aylık fiyat değişimleri ile Jeopolitik Risk (GPR) Endeksi arasındaki ilişkiyi analiz eden analistler, 1968'den bu yana her beş yıllık dönemde altın fiyatları ile Jeopolitik Risk (GPR) Endeksi'ndeki aylık değişimler arasındaki ilişkinin eksi 0,28 ile artı 0,33 arasında dalgalandığını belirledi. Sonuçlar, iki değişkenin bazı dönemlerde birlikte, bazı dönemlerde ise zıt yönlerde hareket ettiğini gösterdi.

Yine altın yatırımcılarının altınla ilişkili olduğunu düşündüğü diğer enflasyon, dolar endeksi ve ekonomik politika belirsizliği göstergelerinde de aynı sonuca ulaşıldı. Altın ile bu endekslerin her biri arasındaki son beş yıllık korelasyon katsayısı, GPR'de olduğu kadar istikrarsız çıktı.

Altın uzun dönemlerde güvenli liman

Analize göre altın aslında daha uzun dönemlerde güçlü bir korunma aracı olarak öne çıkıyor.

Duke Üniversitesi'nden Campbell Harvey ve eski bir emtia fonu yöneticisi Claude Erb'in 2013 yılında yayınladıkları "Altın İkilemi" adlı çalışmalarında da uzun dönemlerde altının satın alma gücünü koruduğu belirtildi. Ancak kısa ve orta vadede, hatta on yıllar boyunca altının enflasyonla ilişkisi istikrarsız görünüyor.

Analistler altın birikimi için küçük ama anlamlı bir miktar belirlenip ona bağlı kalmanın önemine dikkat çekerken, altın yatırımını dış faktörlere göre ayarlamanın boş bir çaba olacağını belirtiyor.