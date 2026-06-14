Serbest bölgelerin 5 aylık ticaret hacmi 11,7 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor.

Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan serbest bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi ve ucuz altyapı gibi birçok imkanı barındırıyor.

İstihdama da katkı veren serbest bölgelerde, mayıs sonu itibarıyla 86 bin 376 kişi çalışıyor.

Serbest bölgelerin ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu hacim, 2025'te yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 28 milyar 554 milyon dolara çıktı.

Bu bölgelerden yapılan ticaret, ocak-mayıs döneminde 11 milyar 658 milyon dolar olarak hesaplandı. Serbest bölgelerin ihracatı da ocak-mayıs döneminde 5 milyar 359 milyon doları buldu.

Böylece, bu bölgelerin 11 milyar 658 milyon dolar olan 5 aylık ticaret hacminin yüzde 46'sını ihracat oluşturdu.

Serbest bölgelerce yurt dışından yapılan alım da 3 milyar 287 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Serbest bölgeler, 5 aylık dönemde 1 milyar 444 milyon dolarlık alım yaptığı yurt içine 1 milyar 569 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Ticaret hacminin ikinci 6 ayda artması bekleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Başkanı Edvar Mum, bu bölgelerdeki ticaret hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mevcut durum itibarıyla ticarette geçen yıla paralel bir seyir olduğuna işaret eden Mum, yılın ikinci yarısında ticari faaliyetlerin artmasını beklediklerini söyledi.

Mum, serbest bölgelerin yıllık ortalama ticaret hacminin 28 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Bu sene ticaret hacminin, ikinci 6 aydaki performansla biraz daha yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ibre 30 milyar dolara doğru çıkabilir." dedi.

Serbest bölgelerdeki ihracatı da yukarıya çıkarma hedeflerinin olduğunu vurgulayan Mum, "Son dönemdeki uluslararası gelişmeler dikkate alındığında Türkiye'nin güvenli ve stratejik coğrafi konumu nedeniyle serbest bölgelerde sınai ve ticari döngüler artacaktır." diye konuştu.