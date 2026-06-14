Küresel piyasalarda kritik hafta: Gözler Fed ve Orta Doğu'da

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Küresel pay piyasalarında geçen hafta Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve SpaceX'in halka arzı öne çıktı. ABD/İsrail-İran Savaşı'nda zaman zaman yükselen tansiyon, yatırımcıların fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam etti.

Haftaya Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmaların etkisiyle başlayan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İran ile anlaşma sağlandığını ve bunun törenle imzalanacağını açıklaması risk iştahını destekledi. Barış beklentilerinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda daha iyimser bir hava oluştu.

ABD'de enflasyon Nisan 2023'ten bu yana zirvede

Savaşın makroekonomik görünüm üzerindeki etkileri ABD verilerinde de izlenmeye devam etti. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 4,2 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Güçlü istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağı beklentisi güçlenirken, Trump'ın Orta Doğu'da barışın yakın olabileceğine ilişkin açıklamaları bu ihtimali bir miktar zayıflattı.

Para piyasalarında, Fed'in aralık toplantısında yüzde 77 olasılıkla politika faizini 25 baz puan artıracağı fiyatlanıyor.

Piyasalar Kevin Warsh'ın ilk toplantısına odaklandı

Gelecek hafta piyasaların odağında Orta Doğu'daki gelişmeler ve yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantı olacak.

Fed'in faiz oranını sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, yatırımcılar Warsh'ın ilk sözlü yönlendirmelerinde vereceği mesajlara odaklanacak.

Analistler, para politikası metni ve Warsh'ın toplantı sonrası açıklamalarında gelecek döneme ilişkin sinyallerin aranacağını belirtiyor. Bu sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

SpaceX hisseleri Nasdaq'ta yükselişle başladı

Elon Musk'ın uzay şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX) hisseleri, hisse başına 135 dolardan halka arz edildi.

Nasdaq'ta 150 dolardan işlem görmeye başlayan hisseler, gün içinde 176,52 dolara kadar yükseldi. SpaceX hisseleri günü yüzde 19,2 artışla 160,95 dolardan tamamladı.

Analistler, SpaceX'in başarılı halka arzının diğer büyük teknoloji şirketlerinin halka arz planlarını da destekleyebileceğini belirtti.

Yapay zeka değerlemeleri yeniden tartışılıyor

Yarı iletken ve teknoloji hisselerine yönelik ilgi devam etse de yapay zeka alanında son kullanıcıların bu hizmetleri pahalı bulduğuna ilişkin analizler, şirket değerlemelerine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Analistler, fiyat-maliyet tartışmalarının yatırımcıları temkinli davranmaya yönelttiğini ve yapay zeka sektörüne ilişkin değerleme tartışmalarının bir süre daha gündemde kalabileceğini ifade etti.

ABD'de yoğun veri gündemi izlenecek

Gelecek hafta ABD'de pazartesi sanayi üretimi, New York Fed sanayi endeksi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak.

Salı günü konut başlangıçları ve inşaat izinleri, çarşamba Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Warsh'ın açıklamaları takip edilecek.

Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi izlenecek. Cuma günü ise ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa'da BoE ve Lagarde'ın mesajları takip edilecek

Avrupa borsalarında geçen hafta Almanya hariç alıcılı bir seyir izlendi. Gelecek hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasaların odağında olacak.

Geçen hafta AMB, 21 toplantı sonra ilk kez faiz artırdı. Banka, üç temel faiz oranını 25 baz puan yükseltti.

AMB Başkanı Lagarde, Orta Doğu'da tırmanan savaşın küresel piyasalarda güçlü enflasyonist baskılar yarattığını belirterek faiz artırımının Orta Doğu'daki savaşın doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Avrupa'da pazartesi Lagarde'ın konuşması ve Euro Bölgesi sanayi üretimi, salı Almanya Zew beklenti endeksi, çarşamba Euro Bölgesi ve İngiltere enflasyonu, perşembe BoE faiz kararı ile ILO işsizlik oranı takip edilecek. Cuma günü Almanya'da üretici fiyat endeksi verileri açıklanacak.

Asya'da BoJ'un faiz kararı öne çıkıyor

Asya piyasalarında geçen hafta Çin hariç satıcılı bir seyir izlendi. Gelecek hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizini 1995'ten bu yana ilk kez yüzde 1'e yükseltmesi bekleniyor.

Salı günü Japonya'da BoJ faiz kararı, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar açıklanacak. Çarşamba günü Japonya dış ticaret dengesi, cuma günü ise Japonya enflasyon verileri takip edilecek.

Cuma günü Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

TCMB politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,78 artışla 13.938,48 puandan kapanış yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.

Karar metninde, "Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir." ifadesine yer verildi.

Cari açık nisanda 5,7 milyar dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 319 milyon dolarlık fazla kaydedildi.

Aynı dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık, Eylül 2025 döneminden bu yana ilk kez gerileyerek nisanda yaklaşık 37 milyar dolara indi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 46,2690 seviyesinden tamamladı.

Yurt içinde veri takvimi yoğun

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü sanayi üretimi ve bütçe dengesi verileri açıklanacak.

Salı günü konut fiyat endeksi, perşembe günü konut satışları izlenecek. Cuma günü ise reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.