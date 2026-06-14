Barclays'tan yapay zeka uyarısı: En büyük etki işsizlikte değil, sigorta sisteminde olacak

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Londra merkezli çok uluslu bankacılık devi Barclays, üç sağlık sigortası şirketinde hedef fiyatları yükseltirken yapay zekanın giriş seviyesindeki beyaz yakalı işleri dönüştürmesiyle birlikte Uygun Fiyatlı Bakım Yasası (ACA) pazarının 5-10 yıl içinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline geleceğini öngördü.

İstihdam ile sağlık sigortası arasındaki bağ zayıflayacak

Anthropic CEO'su Dario Amodei yapay zekanın 5 yıl içinde beyaz yakalı işlerin yarısını etkileyebileceğini söylerken Barclays analistlerine göre asıl önemli sonuç, işsizliğin artmasından çok, istihdam ile sağlık sigortası arasındaki bağın zayıflaması olacak. Çünkü ABD'de nüfusun yaklaşık yarısı sağlık sigortasını işvereni aracılığıyla elde ediyor.

ABD'de daha fazla insanın sağlık sigortasına erişmesini sağlamak ve maliyetleri düşürmek amacıyla 2010 yılında çıkarılan sağlık reformu ACA, sigorta şirketlerinin hastaları mağdur etmesini de önlüyor.

İşsizlik artarken sigortalı sayısı azalıyor

Geçmiş veriler de işsizlik ile işveren destekli sağlık sigortası arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Dot-com krizinde işsizlik 200 baz puan yükselirken, işveren sponsorlu sağlık sigortası kapsamındaki kişi sayısı yüzde 2,5 azaldı.

Küresel Mali Kriz sırasında işsizlikteki 500 baz puanlık artış, sigortalı sayısında yüzde 5,4'lük düşüşe yol açtı. COVID-19 döneminde ise işsizlik 300 baz puan artarken, işveren destekli sigorta kayıtları yüzde 2,3 geriledi.

Sağlık sigortası sektöründe hızlı büyüme

COVID sonrası dönemde de insanlar sağlık sigortasında daha çok özel bireysel planlara (ACA) yönelmeye başladı. Bu planlar, devletin sağladığı Medicaid’e göre daha hızlı büyüdü. Bireysel ACA kayıtları 2019-2021 döneminde yüzde 21 artarken, Medicaid yüzde 11'de kaldı.

Barclays, ACA borsalarındaki üye sayısının 2026'daki 19,44 milyon seviyesinden 2030'da 24,03 milyona yükseleceğini tahmin ediyor.

Barclays’e göre iş gücü piyasasında bazı belirgin değişimler var. Üniversite mezunları arasındaki işsizlik 2023’ten bu yana daha hızlı artarken, 16-24 yaş grubunda istihdam artışı genel iş gücünün gerisinde kalıyor.

Öte yandan serbest çalışma da 2017’den bu yana yüzde 24 artarken istihdamın yüzde 15’ini oluşturan serbest çalışanların yüzde 85'inin sağlık sigortası bulunuyor.