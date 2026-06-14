Milyarderler borsadan uzaklaşıyor! Yatırımcıların yeni güvenli limanı belli oldu

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Yüksek piyasa oynaklığı, kalıcı enflasyon endişeleri ve hisse senedi piyasalarındaki belirsizliklerin ardından milyarderler rotayı değiştirdi. Goldman Sachs tarafından yapılan analize göre, kişisel servetleri 1 milyon doları geçen yatırımcıların büyük bir kısmı varlıklarının yaklaşık yüzde 20'sini nakitte tutmayı tercih etti..

Özellikle teknoloji hisselerindeki hızlı yükseliş ve yapay zeka balonu endişesinin ardından Warren Buffett gibi ünlü yatırımcılar da nakite yöneldi. Berkshire Hathaway, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla nakit rezervlerini 381,7 milyar dolara çıkarırken, Buffett'ın kişisel serveti de geçen yıl yaklaşık 21 milyar dolar arttı.

Yine milyarder yatırımcı Peter Thiel de hedge fonu aracılığıyla yaklaşık 100 milyon dolarlık Nvidia hissesi sattı.

Yapay zeka ve çip şirketlerinin hisselerine talep devam etse de, ultra zengin yatırımcıların nakite yönelmesi piyasadaki aşırı değerleme endişelerini artırdı.

Alternatif yatırımlara yöneliyorlar

Analize göre yatırımcılarda servet arttıkça geleneksel yatırım araçlarının dışına çıkma eğilimi de güçlendi. Servetleri 1-5 milyon dolar arasında değişen yatırımcıların yaklaşık yüzde 40'ı alternatif yatırımlara yönelirken, 10 milyon doların üzerinde servete sahip kişilerde bu oran yüzde 80'e ulaştı.

Piyasadaki oynaklıktan kaçan yatırımcıların yeni güvenli limanı ise gayrimenkul oldu.

Düzenli getiri ve uzun vadeli değer artışı sağlayan kiralık konutlar milyarderlerin yeni tercihi okurken yatırımcılar, düşük tutarlarla gayrimenkul projelerine ortak olabilecekleri platformlara daha fazla ilgi gösteriyor.

Bazı platformlar, yatırımcılara tatil evleri ve kiralık konut projelerine küçük paylarla yatırım yapma imkanı sunarken, bazıları ise büyük ölçekli çoklu konut projelerine ortaklık sağlıyor.

Sanat yatırımı da dikkat çekiyor

Borsada uzaklaşan ABD'li milyarderlerin ikinci durağı ise piyasa oynaklığına karşı her zaman değerini koruyabilen sanat piyasası oldu.

Analize göre, yüksek servete sahip koleksiyonerler varlıklarının ortalama yüzde 20'sini sanata ayırıyor. Özellikle çağdaş sanat eserleri, portföy çeşitlendirmesi amacıyla tercih ediliyor.

Uzmanlar ise alternatif yatırımların yüksek getiri potansiyeli sunsa da risk içerdiğini ve geçmiş performansın gelecekteki kazançların garantisi olmadığını hatırlatıyor.