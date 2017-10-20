Almanya'da ÜFE eylülde arttı

20 Ekim 2017

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. ÜFE, Eylül 2016'ya göre ise yüzde 3,1 artış kaydetti.

Piyasalarda eylülde ÜFE’nin aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda 2,9 artması bekleniyordu.

Bu yılın eylül ayında tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Eylül 2016'ya kıyasla artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 4,6 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 8,9 ve petrol ürünleri fiyatları yüzde 7,5 artarken, doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 4,6 azalış kaydetti.

Dayanıksız tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,4, ara malı fiyatlarında yüzde 3,6 ve dayanıklı tüketim malları ile sermaye malları fiyatlarında da yüzde 1,1 artış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise eylülde aylık 0,1, yıllık olarak yüzde 2,6 yükseldi.

Kaynak: AA