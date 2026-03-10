Amerikalılar İran'a kara harekâtına karşı

ABD'de yapılan kamuoyu araştırması, seçmenlerin İran'a yönelik olası askeri adımlara mesafeli yaklaştığını ortaya koydu. Quinnipiac Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcıların önemli bir kısmı kara birliklerinin İran'a gönderilmesine karşı olduğunu belirtti.

Kara birliklerine destek düşük

Araştırma sonuçlarına göre ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a kara birlikleri sevk edilmesini desteklemiyor. Katılımcıların yüzde 62'si ise İran'a yönelik saldırıların gerekçelerinin kamuoyuna yeterince açık şekilde sunulmadığını düşünüyor.

Ayrıca seçmenlerin yüzde 59'u, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tür askeri adımlar öncesinde Kongre'den onay alması gerektiği görüşünü paylaştı.

Trump'ın yönetim performansına eleştiri

Anket, Başkan Trump'ın genel yönetim performansına yönelik eleştirilerin de sürdüğünü gösterdi. Katılımcıların yüzde 57'si Trump'ın görevini yerine getirme biçimini onaylamadığını ifade ederken, İran politikasına yönelik memnuniyetsizlik oranı da aynı seviyede ölçüldü.

Seçmenlerin dış politika ve ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmeleri de genel olarak olumsuz yönde gerçekleşti.

Çatışmaların süresine ve enerji fiyatlarına ilişkin beklentiler

Katılımcıların yüzde 32'si İran'a yönelik saldırıların birkaç ay sürebileceğini öngörürken, yüzde 13'ü sürecin yaklaşık bir yıl devam edebileceğini düşünüyor. Yüzde 26'lık kesim ise çatışmaların bir yıldan uzun sürebileceği görüşünde.

Öte yandan seçmenlerin yüzde 74'ü olası çatışmaların enerji fiyatlarını artırabileceğinden endişe duyuyor.

ABD-İsrail ilişkilerine bakış

Araştırmada ABD'nin İsrail'e verdiği destek de katılımcılara soruldu. Buna göre seçmenlerin yüzde 44'ü Washington yönetiminin İsrail'e gereğinden fazla destek sağladığını düşünüyor.

Kabine üyelerine onay düşük

Anket sonuçları, kabine üyelerine yönelik memnuniyet düzeyinin de sınırlı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 47'si Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görev performansını onaylamadığını belirtirken, yüzde 52'si Savunma Bakanı Pete Hegseth'in performansını yetersiz buldu.