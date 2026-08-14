Apple ve Alibaba el sıkıştı: Çin için büyük yapay zekâ hamlesi

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Apple, yapay zekâ yarışında Çin pazarına yönelik dikkat çekici bir adım attı.

Şirket, Alibaba'nın desteğiyle ülkeye özel büyük bir dil modeli geliştirirken Apple Intelligence'ı yerel düzenlemelere uygun biçimde kullanıma sunmak için hazırlıklarını hızlandırdı.

Yeni modelin, Apple'a Çin'de sunacağı yapay zekâ özellikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlaması bekleniyor. Hamlenin ayrıca şirketin Huawei başta olmak üzere yapay zekâ alanında hızlı ilerleyen yerel akıllı telefon üreticileriyle rekabetini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Yerel ve şirket içi modeller birlikte çalışacak

Apple, daha önce Çin'deki Apple Intelligence hizmetlerini yerel teknoloji şirketlerinin modelleri üzerinden sunmayı planlıyordu. Alibaba ile geliştirilen yeni sistem ise şirketin kendi teknolojisiyle Çin'de onaylanan üçüncü taraf çözümlerini bir arada kullanabileceği iki kanallı bir yapı oluşturacak.

Bu yaklaşım sayesinde Apple, Çin'in sıkı yapay zekâ düzenlemelerine uyum sağlarken cihazlarında sunduğu kullanıcı deneyimi üzerindeki kontrolünü de koruyabilecek.

Qwen uyumlu cihazlara entegre edilecek

Çin Siber Uzay İdaresinin geçen ay verdiği onay doğrultusunda Alibaba'nın Qwen modelinin, ülkedeki uyumlu iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro cihazlarında Apple Intelligence'a dahil edilmesi bekleniyor. Sistemde Baidu'nun geliştirdiği teknolojilerden de yararlanılması öngörülüyor.

Apple'ın eğittiği modele Qwen, Baidu ve diğer üçüncü taraf sistemlerin yanında nasıl bir görev verileceği ise henüz netlik kazanmadı.

İlk testler Mac kullanıcılarıyla başladı

Düzenleyici sürecin tamamlanmasının ardından Apple Intelligence'ın önümüzdeki aylarda Çin'de kullanıma sunulması planlanıyor. Şirket, bu hazırlık kapsamında işbirliğinin bazı özelliklerini test etmeye başladı.

Çin ana karasındaki uygun Mac kullanıcıları, Alibaba'nın Qwen hizmetini Siri ve Yazma Araçları ile birlikte kullanabiliyor.

Apple Çin'de yeniden ivme arıyor

Yeni yapay zekâ yatırımı, Apple'ın Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Yerel telefon üreticilerinin yapay zekâ özelliklerini cihazlarına daha hızlı eklemesi, rekabette Apple üzerinde baskı oluşturmuştu.