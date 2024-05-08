Arjantin'in 10 bin pesoluk yeni banknotu tedavülde

Arjantin Merkez Bankası (AMB), yüksek enflasyon ve ulusal para birimi pesonun dolar karşısında değersizleşmesinin ardından ilk 10 bin pesoluk banknotunu tedavüle soktu.

Financial Times'da yer alan habere göre, 10 binlik banknotu basılan peso, son beş yılda yüzde 95 değer kaybetti. Bu değer kaybı ile 10 binlik banknotun dolar karşısındaki değeri 11 dolar oldu.

Merkez bankası, yaptığı açıklamada yeni banknotların "kullanıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıracağını" ve "finansal sistemin lojistiğini daha verimli ve daha az maliyetli hale getireceğini" söyledi.

Nakit ödeme yönteminin revaçta olduğu Arjantin'de tedavüle giren 10 bin pesoluk banknotlar, ülkenin Çin'deki devlete ait Çin Banknot Basım ve Darphane Şirketi tarafından basıldı.

Mart ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 287'ye çıkan Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei, enflasyonu kontrol altına almanın ve para birimini istikrara kavuşturmanın anahtarının önceki hükümetlerin para basmaya olan bağımlılığını sona erdirmek olduğunu söylemişti. Ancak merkez bankası, mevcut borçların faizlerini bile ödemekte güçlük çekiyor.

Merkez bankası ayrıca, 20 bin pesoluk banknotun yıl sonuna doğru tedavüle gireceğini de söyledi.

500 TL'lik banknot iddiası

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Nisan ayında yıllık enflasyonu yüzde 124,35 olarak açıklarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oran yüzde 70 olmuştu.

Geçen yıl, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım Darphane’nin yeni banknotlar için düğmeye basıldığını öne sürmüştü. Yalım, para basma yetkisine sahip Merkez Bankası’nın 1000 TL ve 500 TL banknot basacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası soruları yanıtlayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 10 TL’lik madeni para ve 500 TL’lik banknot basılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası eski Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado, “Bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve polemik için söylenmiştir” ifadesinde bulunarak iddiaları reddetmişti.