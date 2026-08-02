Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi: Artık 13.00'te paydos

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Japonya'da etkisini giderek artıran aşırı sıcaklar, çalışma düzeninde değişikliğe gidilmesine neden oldu. Özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketler, çalışanlarını sıcak çarpması riskinden korumak için mesai saatlerini azaltmaya başladı.

Şantiyelerde mesai saatleri değişti

Kyodo News'in haberine göre ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketleri, yüksek hava sıcaklıklarına karşı çeşitli önlemler aldı.

Bu kapsamda bir inşaat şirketi, temmuz ve ağustos aylarında şantiyelerde 08.00-17.00 olarak uygulanan çalışma saatlerini 07.00-13.00 şeklinde yeniden düzenledi.

Şirket yetkilileri, mesainin kısaltılması kararının sıcak çarpması riskini düşürmek amacıyla alındığını açıkladı. Proje takviminde gecikme ihtimalinin ortaya çıkması durumunda ise çalışmaların günün daha serin saatlerinde artırılacağı bildirildi.

Şantiyelere soğutmalı tuvaletler kuruldu

Çalışanların aşırı sıcaklardan korunması amacıyla şantiyelerin fiziki koşullarında da değişiklik yapıldı. Başka bir şirket, çalışma alanlarına havalandırma ve soğutma sistemleri bulunan modüler prefabrik tuvalet üniteleri yerleştirdi.

Hava sıcaklıklarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte Japonya genelindeki birçok şirket de personelin sağlığını korumak amacıyla benzer uygulamaları devreye alıyor.