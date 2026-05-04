 Atlantik'in ortasında virüs kabusu: Yolcular peş peşe hayatını kaybetti!

Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na seyahat eden MV Hondius isimli lüks yolcu gemisi Atlantik Okyanusu'nun ortasında virüs alarmıyla sarsıldı.

3 ölü, 5 şüpheli vaka

Geminin sahibi Oceanwide Expeditions adlı tur şirketi "ciddi bir sağlık sorunuyla" karşı karşıya olduklarını ve üç yolcunun öldüğünü doğrularken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de, gemide beş şüpheli vaka olduğunu bildirdi. 69 yaşında bir İngiliz vatandaşının da virüs nedneiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Kemirgenlerden dışkı, tükürük veya idrar yoluyla insanlara bulaşan hantavirüs ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olabiliyor.

150 turist karantina altında

20 Mart'ta Arjantin'in güneyindeki Ushuaia'dan yola çıkan, 107,6 metre uzunluğunda, 170 yolcu, 57 mürettebat, 13 rehber ve bir doktor kapasiteli kutup kruvaziyer gemisinin virüs alarmı sonrası Yeşil Burun Adaları'nın başkenti Praia'nın dışında demirlediği öğrenildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı sözcüsü Foster Mohale de gemide çeşitli ülkelerden yaklaşık 150 turistin bulunduğunu söyledi.