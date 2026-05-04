Son dakika... İran basını duyurdu: ABD savaş gemisi vuruldu

Son Dakika gelişmesi... İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiğini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Cask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine 2 füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.

Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi.

CENTOM'dan ilk açıklama

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), haberlerin yayılması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Donanması'na ait hiçbir gemi vurulmadı. ABD güçleri 'Project Freedom'ı destekliyor ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uyguluyor" denildi.

Kuralları ihlal eden gemilere güç uyarısı

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin bir harita yayımlamıştı. Haritada, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Füceyre hattı arasında kalan alan; batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ümmu'l-Kayveyn arasındaki hat İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve yönetiminde bulunan bölgeler olarak açıklanmıştı.​​​​​​​