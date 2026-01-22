Avrupa ülkesinden dikkat çeken hamle: Geri dönen Suriyelilere 5 bin Euroluk yardım

Belçika hükümeti, göç politikalarında “gönüllü dönüş” seçeneğini daha cazip hale getirmeye hazırlanıyor. İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt’un açıkladığı yeni yaklaşım, özellikle Suriyelilerin ülkeye dönüşünü teşvik etmeyi hedefliyor. Bakan, Suriye’de Esad rejiminin bir yılı aşkın süredir iktidarda olmamasını “geri dönüşün yeniden mümkün hale gelmesi” şeklinde değerlendiriyor.

AB gündeminde geri dönüş başlığı

Van Bossuyt, bugün Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısına katılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Afgan ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüş süreci yer alıyor. Bakan, bu toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, gönüllü dönüş sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

"Yeniden başlangıç" paketi

Planlanan destek, doğrudan nakit ödeme şeklinde olmayacak. Bunun yerine dönüş yapan kişilere ülkelerinde yeniden hayat kurmalarını kolaylaştıracak “somut yardım” sağlanacak. Bu desteklerin; konut, eğitim, sağlık hizmetleri veya ekonomik faaliyet başlatma gibi alanları kapsadığı belirtiliyor. Yardımların, dönüş öncesinde ilgili ülkedeki partner kuruluşlarla koordineli şekilde planlanması öngörülüyor.

Erken başvuruya daha yüksek destek

Bakanın önerisine göre destek miktarı, gönüllü dönüş kararının ne kadar erken verildiğine göre değişecek. İltica başvurusu yapmış ve süreç devam ederken geri dönmeyi kabul eden Suriyeliler 5 bin Euro değerinde yeniden entegrasyon desteği alabilecek. Süreç uzadıkça bu tutar kademeli olarak düşecek.

Belçika’da yasa dışı durumda bulunan ve geri dönmek isteyen Suriyeliler için ise destek miktarı 3 bin Euro olarak planlandı. Destek paketinin kısmen Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği vurgulanıyor.

Tek seferlik destek

Van Bossuyt, bu teşvikin hem bireylerin ülkelerinde hızlı şekilde yeni bir başlangıç yapmalarını sağlayacağını hem de Belçika için maliyetleri azaltacağını söylüyor. Bakan, bu desteğin tek seferlik olacağını ve mümkün olduğunda ülkeye giriş yasağıyla ilişkilendirileceğini belirterek, “sistemin suistimal edilmesini ve sürekli başvuru döngüsünü” engellemek istediklerini ifade ediyor.

Zorunlu geri gönderme de gündemde

Bakan ayrıca, gönüllü dönüşe yanaşmayanlar için zorunlu geri gönderme uygulamalarının da güçlendirileceğini dile getirdi. Bu kapsamda refakat kapasitesinin artırılması, kapalı merkezlerde ek yer oluşturulması ve ülkelerle daha fazla geri kabul anlaşması yapılması hedefleniyor. Önceliğin ise suçtan hüküm giymiş ve ülkede yasa dışı kalan kişilere verileceği kaydedildi.