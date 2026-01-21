Trump, Davos’ta Grönland isteğini yineledi: Tek istediğim bir parça buz

İsviçre Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda kürsüye çıkan ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasına sert mesajlarla başladı.

ABD Başkanı, Grönland’a ilişkin tartışmalı açıklamalarında güç kullanmayacaklarını vurgularken, adanın dünya barışı ve uluslararası güvenlik için kritik önemde olduğunu belirtti. Grönland’ın yalnızca ABD tarafından korunabileceğini savunan Başkan, satın alma seçeneğinin müzakere edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gümrük tarifeleri sayesinde dünya tarihinin en büyüğü olan ve hızla artan ticaret açığımızı radikal biçimde azalttık.

Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Bunun imkansız olduğunu söylediler.

Venezuela açıklaması

Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı.

Bütün büyük petrol şirketleri bizimle birlikte Venezuela’ya giriyor. Gerçekten inanılmaz. Bunu görmek çok güzel.

ABD petrol üretimi günde 730 bin varil arttı ve geçen hafta yalnızca Venezuela’dan 50 milyon varil petrol aldık.

Hiçbir ülke Grönland'ı koruyabilecek güce sahip değil

Grönland halkına hem de Danimarka halkına saygı besliyorum. Ama tüm NATO müttefiklerimizin kendi topraklarını savunma hakkı var. Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil. Bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya 6 saatte Danimarka'yı ele geçirmişti, ne kendini ne Danimarka'yı savunamamıştı. Gücümüzün ne kadar fazla olduğunu Venezuela konusunda anladılar sanıyorum.

Grönland büyük ve hiçbir şekilde insan yaşamayan, savunulmayan, son derece stratejik bir nokta. ABD, Rusya ve Çin arasında yer alıyor. Biz geri verdiğimizde bu kadar önemli değildi. Stratejik, ulusal ve uluslararası güvenlik sebebiyle ihtiyacımız var.

Sadece muazzam boyuttaki buz parçasını ancak ve ancak ABD koruyabilir. Bizim için güvenliği biz sağlayabiliriz. bu nedenle Grönland’ın ABD’nin satın alması konusunda müzakere yapılması gerektiğini söylüyorum.

Devreye girmeseydim NATO diye bir şey kalmazdı

ABD, NATO tarafından çok adaletsiz bir şekilde muamele görüyor, bunu kimse inkar edemez. Çok şey veriyoruz ama karşılığında çok az şey alıyoruz. Yıllardır NATO’yu eleştiren bir isim oldum fakat buna rağmen NATO’ya yardım ettim. Açık arayla herhangi bir başkandan, hatta herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım. İlk dönemimde devreye girmeseydim bugün NATO diye bir şey kalmazdı.

Grönland’ı koruduk ve düşmanlarımızın bizim yarı küremizde adım atmasını engelledik. Kazandığımız 2. Dünya Savaşından sonra hepiniz Almanca ya da Japonca konuşacaktınız. Savaş sonrasında Grönland’a geri verdik. Ne kadar aptaldık ama geri verdik. Ama şimdi ne kadar da kıymet bilmiyorlar. Hem ülkemiz hem de dünya geçmişten çok daha büyük risklerle karşı karşıya.

Ukrayna ve Rusya konusunda da enkaz devraldım. Putin ile Ukrayna konusunu konuştuk. Göz bebeğim diyordu ama hiçbir şey yapmayacaktı. Beyaz Saray’dan ayrılırken neler olacağını öngörüyordum.

Güç kullanmayacağım. ABD’nin tek istediği Grönland diye bir yer. Saygımızdan Danimarka’ya verdik. Almanları, İtalyanları ve diğerlerini yendikten sonra geri verdik.

Güç kullanmak zorunda değiliz

Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp 'oh' diyordur. Bu, muhtemelen bugün yaptığım en büyük açıklama. Çünkü insanların çoğu güç kullanacağımızı düşünüyordu. Güç kullanmak zorunda değiliz, güç kullanmayacağız. ABD’nin tek istediği Grönland diye bir yer. Saygımızdan Danimarka’ya verdik. Almanları, İtalyanları ve diğerlerini yendikten sonra geri verdik.

Tek istediğimiz Grönland’a tam anlamıyla sahip olmak. Grönland’ı kendi toprağımız olarak sahip olmamız istiyoruz. Bizim Danimarka'da uluslararası güvenlik ve potansiyel tehlikeli düşmanlarımızı geride tutubailmek için Altın Kubbe'yi inşa edebilmek için istediğimiz Grönland.

Bana kötü biri de diyorlardı. Ama tek istediğim bir parça buz. Soğuk ama dünya barışında kritik bir rol oynayacak bir buz parçasını istiyorum. Onlara verdiklerimiz karşısında küçük bir istek. Biz onlar için yüzde yüz orada olacağız ama onların bizim yanımızda olup olmayacaklarına pek emin değilim.

Yakında Fed Başkanı'nı açıklayacağım

Yakın zamanda FED Başkanı'nı açıklayacağım, başarılı olacak. Erkek bir isim. Çok saygı duyulan bir isim. Görüştüğüm tüm adaylar saygı duyulan insanlar ama nedense göreve geldikten sonra hepsi değişiyor.